亞塞拜然航空墜機 恐逾30死

路透報導，亞塞拜然航空一架巴西航空工業一九○型（Embraer 190）客機，廿五日在哈薩克城市阿克套附近墜毀，機上六十二名乘客和五名機組員中，已知有卅二人倖存，但恐有卅多人喪生。

該機原計畫從亞塞拜然的巴庫飛往俄羅斯車臣的格羅茲尼，但因大霧改變航線。亞塞拜然新聞社（ＡＰＡ）報導，該機在裏海上空時曾發送緊急求救訊號，隨後在距離哈薩克阿克套市（Aktau）約三公里處緊急迫降，當地緊鄰裏海。

俄羅斯航空監管機構說，初步資訊顯示，機師在飛機遭鳥擊後決定迫降。

路透報導，一段未經核實的墜機影片顯示，客機在觸地時起火燃燒，冒出濃濃黑煙，機身斷裂，部分受傷乘客從機身完好的部分逃離。

初步資料顯示，機上乘客計有卅七名亞塞拜然人、十六名俄羅斯人、六名哈薩克人及三名吉爾吉斯人。ＡＰＡ報導，赴俄訪問的亞塞拜然總統阿利耶夫已返國並要求進行調查；俄國總統普亭已向阿利耶夫致哀。

另外航班追蹤服務公司Flightradar24在社群平台Ｘ發文稱，失事飛機「在車臣格羅茲尼附近遇上全球衛星定位系統（ＧＰＳ）干擾」，目前還不清楚這是否和墜機有關。

雷達干擾通常用於防禦無人機攻擊。紐約時報引述車臣媒體報導，車臣廿五日遭到無人機攻擊，所有無人機都被擊落。報導說，過去幾周，車臣多處地點遭到烏克蘭無人機攻擊。