二度拒應訊 聯偵組最快今決定是否抓尹錫悅

南韓負責調查戒嚴令風波的聯合特別偵查組，再次傳喚總統尹錫悅二十五日上午十時到案接受調查，但尹錫悅依然未按時現身，是連續第二次拒絕接受傳喚調查。韓聯社報導，聯偵組最快廿六日決定是否第三次傳喚尹錫悅，或申請逮捕令。

尹錫悅的律師石東炫說，尹錫悅認為應優先處理憲法法院的彈劾審判程序，再處理聯偵組的刑事案件，計畫在耶誕節後向法官和國民闡述立場。

由高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警察廳國家偵查本部特別偵查團、國防部調查本部等組成的聯偵組，在傳喚通知書中要求尹錫悅在廿五日前往位於中央政府果川辦公樓的公調處辦公室接受調查。通知書內容載明指控尹錫悅涉嫌違反內亂罪、濫用職權妨礙行使權利的內容。

聯偵組十六日首次向尹錫悅發送傳喚通知書，要求其十八日到案說明，但尹錫悅拒絕，廿五日是他第二度拒絕傳喚。聯偵組在辦公室等待一整天，直到廿五日傍晚六時尹錫悅仍未到案。

聯偵組官員說，他們將討論下一步行動。韓聯社說，聯偵組最快廿六日決定是否第三次傳喚尹錫悅，或申請逮捕令逮捕他。

尹錫悅一再拒收傳票，也沒有到案應訊，引起反對陣營批評，要求逮捕他，擔心他可能破壞證據。

尹錫悅在戒嚴令宣布四天後的十二月七日發表電視演說表示，他不會迴避應負的法律和政治責任。