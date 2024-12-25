匈總理奧班布局歐盟下一步：集結歐洲議會保守派

匈牙利將在年底結束輪值歐盟主席國，總理奧班接受匈國媒體專訪時談到他布局歐盟的下一步，先與保守派黨團合作成為歐洲議會多數派，再藉此「拿下歐盟執委會」，並說川普勝選強化了歐洲保守派。

奧班（Viktor Orbán）主導匈牙利輪值歐洲聯盟（EU）下半年主席國期間，與歐盟主流派的緊張互動從第一天就開始上演，包括他7月初無預警出訪俄羅斯、烏克蘭、中國的促和俄烏外交個人秀，被歐盟領導人批為「姑息之旅」，到日前德國耶誕市集遭人駕車衝撞事件，他怪罪於歐盟移民政策寬鬆。

歐盟主流圈可能正為匈牙利輪值期再過幾天就結束而慶幸，但據政治新聞網站Politico歐洲版引述匈牙利親政府的「國家日報」（Magyar Nemzet）24日對奧班的專訪，他已準備進一步擴大自身在歐盟的影響力。

奧班帶領的跨歐盟極右派黨團「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）目前是歐洲議會（EuropeanParliament）席次第3大黨團，次於最大的中間偏右「歐洲人民黨」（EPP）和中間偏左的社會黨團（S&D）。

他在前述專訪向歐洲人民黨「嗆聲」，表示他的愛國者黨團才是「真正的基督教民主右派」，並說他已有計畫與歐洲的保守勢力合作，「第一步重塑歐洲政黨版圖，接著我們要透過在歐洲議會的多數力量，拿下歐盟執委會的管理權」。執委會（EuropeanCommission）是歐盟的行政機構。

中央社在前述國家日報專訪中另看到奧班談及美國新總統川普（Donald Trump）。他說，川普的勝選給了歐洲愛國者一個「命中注定」的機會，川普是個愛國者，美國共和黨是愛國者的政黨，這將會反映在美國與歐洲的合作上。

奧班表示，「在歐洲，我們已被美國的勝利所強化，但我們必須成為多數」。

他並如同以往立場，在專訪中嚴厲批評德、法等歐盟國家投入太多資金支持烏克蘭，「這些錢原本可以用來快速提高歐洲生活水準、讓整個巴爾幹半島提升到歐洲的發展水準、遏制移民、建立全新防衛系統，結果是這些錢都燒掉，而1/5的烏克蘭領土被占」。

奧班在19日匈牙利輪值主席國的最後一次歐盟高峰會（又稱歐盟理事會，European Council）會後記者會上，也發表類似看法，習慣冗長發言的他還說過去3年在烏克蘭戰場上看不到解方。

當時與奧班同台的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），原本還很客套地感謝他領導匈牙利輪值主席國的貢獻，一聽到前述說法便忍不住抓著麥克風回應「只要俄羅斯停止侵略，就能立刻達到和平」。

奧班與歐盟主流派的緊張關係顯然還會繼續，至於會否如他所願在川普「加持」下成為歐盟多數派，只有時間能證明。