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耶誕文告籲「讓武器噤聲」 教宗方濟各促中東、烏克蘭、蘇丹實現和平

中央社／ 梵蒂岡25日綜合外電報導
教宗方濟各（Pope Francis）今天在耶誕文告中呼籲全球「讓武器噤聲」，並在中東、烏克蘭和蘇丹實現和平，同時譴責加薩走廊（Gaza Strip）嚴峻的人道主義情況。路透
教宗方濟各（Pope Francis）今天在耶誕文告中呼籲全球「讓武器噤聲」，並在中東、烏克蘭和蘇丹實現和平，同時譴責加薩走廊（Gaza Strip）嚴峻的人道主義情況。路透

教宗方濟各（Pope Francis）今天在耶誕文告中呼籲全球「讓武器噤聲」，並在中東、烏克蘭和蘇丹實現和平，同時譴責加薩走廊（Gaza Strip）嚴峻的人道主義情況。

法新社報導，烏克蘭今早遭遇170枚俄羅斯飛彈和無人機襲擊，教宗依循傳統向全球14億天主教徒發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告，呼籲為烏克蘭公正的和平展開談判。

現年88歲的教宗說：「願武器在飽受戰爭摧殘的烏克蘭噤聲。願大家擁有開啟談判、對話與接觸之門所需的勇氣，以達成公正和長久的和平。」

在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）前集結的數以千計信徒面前，教宗也呼籲加薩停火，以及釋放被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）劫持的以色列人質。

他說：「我惦記以色列和巴勒斯坦的基督教團體，尤其是人道主義情況極為嚴峻的加薩走廊。願停火得以實現、人質能被釋放，因飢餓與戰爭而疲憊不堪的人們得到援助。」

教宗方濟各還將戰火平息的呼籲，延伸至整個中東以及蘇丹。蘇丹經歷長達20個月的內戰蹂躪，數以百萬計的人面臨饑荒威脅。

他說：「願至高者的聖子支持國際社會的努力，協助蘇丹平民獲得人道援助、為停火展開新的談判。」

戰爭 教宗 方濟各

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