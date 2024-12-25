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曾發求救訊號、遇GPS干擾 亞塞拜然航空空難恐逾30死

新北等3縣市濃霧特報！能見度不足200公尺 持續至明天上午

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亞塞拜然航空空難恐逾30死 失事飛機在車臣遇GPS干擾

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

路透報導，亞塞拜然航空一架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機25日在哈薩克城市阿克套附近墜毀，機上62名乘客和5名機組員中，已知有32人倖存，但恐有30多人喪生。

該機原計畫從亞塞拜然的巴庫飛往俄羅斯車臣的格羅茲尼，但因大霧改變航線。亞塞拜然新聞社（APA）報導，該機在裏海上空時曾發送緊急求救訊號，隨後在距離哈薩克阿克套市（Aktau）約3公里處緊急迫降，當地緊鄰裏海。

俄羅斯航空監管機構說，初步資訊顯示，機師在飛機遭鳥擊後決定迫降。

紐約時報報導，航班追蹤服務公司Flightradar24在社群平台X發文稱，失事飛機「在車臣格羅茲尼附近遇上全球衛星定位系統（GPS）干擾」，目前還不清楚這是否和墜機有關。

雷達干擾通常用於防禦無人機攻擊。紐約時報引述車臣媒體報導，車臣25日遭到無人機攻擊，所有無人機都被擊落。報導說，過去幾周，車臣多處地點遭到烏克蘭無人機攻擊。

亞塞拜然 俄羅斯 墜機 烏克蘭 紐約時報

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