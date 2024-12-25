快訊

曾發求救訊號、遇GPS干擾 亞塞拜然航空空難恐逾30死

新北等3縣市濃霧特報！能見度不足200公尺 持續至明天上午

孟加拉下台前總理家族遭控涉貪 駁稱抹黑獵巫

中央社／ 新德里24日綜合外電報導

孟加拉前總理哈希納被趕下台後，家族遭控在2015年孟加拉與俄羅斯簽署投資規模126億5000萬美元核電廠計畫中涉貪腐。她的兒子和顧問瓦塞德今天駁斥這是「完全造假的抹黑」。

路透社報導，孟加拉反貪腐委員會（Anti-CorruptionCommission）昨天表示，已就路布爾核能發電廠（Rooppur Nuclear Power Plant）計畫疑涉貪腐、侵占、洗錢等指控展開調查。該計畫採用俄羅斯國營核子企業（Rosatom）技術。

這項計畫2015年簽署協議，兩座發電廠的裝置容量分別為1200百萬瓦特。

委員會指控哈希納（Sheikh Hasina）、瓦塞德（Sajeeb Wazed），以及家族成員的英國財政部經濟事務大臣希狄克（Tulip Siddiq）涉及價值高達約50億美元的財務違失。希狄克是哈希納妹妹的女兒，疑透過離岸帳戶涉及不法。

舉世最大濃縮鈾供應商俄羅斯國營核子企業駁斥指控，強調在旗下所有計畫中都致力於打擊貪腐，而且採購體制透明。

希狄克沒有回應置評請求。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人表示，希狄克否認涉及相關指控，除了強調施凱爾對希狄克清白有信心，也表示她將會續任現職。

瓦塞德代表家族發聲時指出，他們淪為孟加拉政壇獵巫的目標。

他告訴路透社：「不可能從上百億美元的計畫中搬錢，而且我們沒有離岸帳戶。我已經在美國居住30年，我姨媽和表妹也在英國住了差不多這麼久，顯然我們會有當地帳戶，但是我們都不曾有過那麼多錢。」

路透社無法與哈希納取得聯繫，她自從8月初在致命的人民起義中流亡印度以來，就不曾公開露面。她遭到推翻後，孟加拉就一直由臨時政府統治。

孟加拉昨天要求印度將她引渡。新德里證實此事但是拒絕就此評論。

瓦塞德表示，家族尚未針對哈希納回國一事作出決定，並說印度沒有要求她向其他國家尋求庇護。

俄羅斯 印度 孟加拉

延伸閱讀

英國高階官員接連訪中 傳能源大臣2025年第1季啟程

英相施凱爾對外政策演說 重申與中國對話重要性

打臉川普？英國首相施凱爾拒絕在美國和歐盟之間選邊

英相晤習近平時提到黎智英 現場氣氛突變、英媒被清場

相關新聞

亞塞拜然航空空難恐逾30死 失事飛機在車臣遇GPS干擾

路透報導，亞塞拜然航空一架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機25日在哈薩克城市阿克套附近墜毀，機上62名...

日本外相上任後首訪陸 會見王毅喊：台海和平穩定對國際社會非常重要

日本外相岩屋毅上任後首次訪問中國大陸，25日上午在北京與大陸外交部長王毅舉行約三小時會談，兩人確認中日將推進「戰略互惠關...

馬航MH370失蹤10年 安華：若搜索有成果將全力配合

馬航MH370失蹤10年，馬來西亞當局原則同意重啟搜索，首相安華今天強調，如果搜索能取得期待已久成果，大馬政府將全力配合

耶誕文告籲「讓武器噤聲」 教宗方濟各促中東、烏克蘭、蘇丹實現和平

教宗方濟各（Pope Francis）今天在耶誕文告中呼籲全球「讓武器噤聲」，並在中東、烏克蘭和蘇丹實現和平，同時譴責加...

戒嚴風波引憲政危機 尹錫悅再拒傳喚到案！檢方擬申請逮捕令

25日南韓總統尹錫悅再次未到案接受調查。據韓聯社報道，由南韓警察廳國家調查本部、高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）和國防部調查本部聯合設立的「共同調查本部」，20日以涉嫌內亂、濫用職權為由，要求尹錫悅於當地時間25日10時到案接受調查。

拜登簽署2025年度國防授權法 維持駐韓美軍規模不變

白宮表示，美國總統拜登簽署2025年度國防授權法，當中將維持目前約2萬8500名駐韓美軍規模，重申美國對這個亞洲盟邦的威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。