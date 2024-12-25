孟加拉下台前總理家族遭控涉貪 駁稱抹黑獵巫

孟加拉前總理哈希納被趕下台後，家族遭控在2015年孟加拉與俄羅斯簽署投資規模126億5000萬美元核電廠計畫中涉貪腐。她的兒子和顧問瓦塞德今天駁斥這是「完全造假的抹黑」。

路透社報導，孟加拉反貪腐委員會（Anti-CorruptionCommission）昨天表示，已就路布爾核能發電廠（Rooppur Nuclear Power Plant）計畫疑涉貪腐、侵占、洗錢等指控展開調查。該計畫採用俄羅斯國營核子企業（Rosatom）技術。

這項計畫2015年簽署協議，兩座發電廠的裝置容量分別為1200百萬瓦特。

委員會指控哈希納（Sheikh Hasina）、瓦塞德（Sajeeb Wazed），以及家族成員的英國財政部經濟事務大臣希狄克（Tulip Siddiq）涉及價值高達約50億美元的財務違失。希狄克是哈希納妹妹的女兒，疑透過離岸帳戶涉及不法。

舉世最大濃縮鈾供應商俄羅斯國營核子企業駁斥指控，強調在旗下所有計畫中都致力於打擊貪腐，而且採購體制透明。

希狄克沒有回應置評請求。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人表示，希狄克否認涉及相關指控，除了強調施凱爾對希狄克清白有信心，也表示她將會續任現職。

瓦塞德代表家族發聲時指出，他們淪為孟加拉政壇獵巫的目標。

他告訴路透社：「不可能從上百億美元的計畫中搬錢，而且我們沒有離岸帳戶。我已經在美國居住30年，我姨媽和表妹也在英國住了差不多這麼久，顯然我們會有當地帳戶，但是我們都不曾有過那麼多錢。」

路透社無法與哈希納取得聯繫，她自從8月初在致命的人民起義中流亡印度以來，就不曾公開露面。她遭到推翻後，孟加拉就一直由臨時政府統治。

孟加拉昨天要求印度將她引渡。新德里證實此事但是拒絕就此評論。

瓦塞德表示，家族尚未針對哈希納回國一事作出決定，並說印度沒有要求她向其他國家尋求庇護。