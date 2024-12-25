懷抱移民美國夢卻葬身大海 古巴5年來近400死或失蹤

2023年1月3日淩晨，32人爬上古巴南部外海一艘臨時木筏，試圖經加勒比海前往佛羅里達州，卻從此音訊全無。根據統計，自2020年以來，至少有368名古巴移民死亡或失蹤。

法新社報導，這艘木筏中包括一名與母親一起旅行的8歲女孩、來自古巴中部城市卡馬圭（Camaguey）的一家6口，以及來自中南部城市西恩菲哥斯（Cienfuegos）的一對夫婦，他們為了安全起見留下孩子。

其他的乘客還包括43歲的泥水匠，也是3個孩子的父親羅梅洛（Yoel Romero）；育有3個孩子的30歲卡車司機阿爾瓦雷茲（Jonathan Jesus Alvarez）以及27歲的維修工人查康（Dariel Alejandro Chacon）。

加勒比海已成古巴人為逃離國內嚴重經濟危機，前往佛羅里達州的水上墳場。

國際移民組織（IOM）自2020年開始收集有關其所謂「隱形沉船」的統計數據以來，至少有368名古巴人在加勒比海移民路線上死亡或失蹤。

法新社採訪2023年1月3日在海上失蹤的32名古巴人的21名親屬。所有人都急切地想知道他們親人的命運。

失蹤者阿爾瓦雷茲的母親說：「沒有人給我們答案。」另一名失蹤者羅梅洛的母親說：「無論答案為何，我們都需要知道...因為這種不確定性令人難以忍受。」