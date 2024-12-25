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拜登簽署2025年度國防授權法 維持駐韓美軍規模不變

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統拜登簽署2025年度國防授權法，當中將維持目前約2萬8500名駐韓美軍規模，重申美國對這個亞洲盟邦的威懾承諾。路透
美國總統拜登簽署2025年度國防授權法，當中將維持目前約2萬8500名駐韓美軍規模，重申美國對這個亞洲盟邦的威懾承諾。路透

白宮表示，美國總統拜登簽署2025年度國防授權法，當中將維持目前約2萬8500名駐韓美軍規模，重申美國對這個亞洲盟邦的威懾承諾。

美國參眾兩院近幾週通過規模8950億美元的2025年度國防授權法，送交美國總統拜登簽署。

美國國會逐年通過國防授權法，藉此制定國防政策和撥補資金優先順序，並提供一連串關鍵安全事務的指引。

韓聯社報導，這項立法顯示美國國會認為美國防部長應該維持駐韓美軍約2萬8500人規模，加強與韓國結盟，並重申美國的延伸威懾承諾。

所謂的延伸威懾是指美國「承諾使用包括核武在內的全部軍事能力來保衛其盟友」。

拜登簽署2025年度國防授權法的時間點恰值美國總統當選人川普高喊「美國優先」口號，企圖縮減駐韓美軍規模，以及韓美軍事演習。專家認為，川普的美國優先政策恐讓華府縮減高昂的海外軍事活動。

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