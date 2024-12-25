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日外相岩屋毅會王毅：2025日本、大陸將舉行雙邊安全對話

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本外相岩屋毅（左）25日在北京與大陸外交部長王毅舉行會談。（圖／取自日本外務省官網）
日本外相岩屋毅（左）25日在北京與大陸外交部長王毅舉行會談。（圖／取自日本外務省官網）

日本外相岩屋毅訪問大陸期間，25日與中共中央外辦主任兼外長王毅會面。岩屋毅會後表示，中方與日方同意2025年舉行雙邊安全對話。

大陸國務院總理李強與外長王毅25日分別在北京人民大會堂和釣魚台國賓館會見訪華的岩屋毅，這次是岩屋毅就任外相以來首次訪問大陸。

日本經濟新聞報導，岩屋毅在部長級「日中高級別人文交流磋商機制」會議上透露，將放寬大陸民眾赴日旅遊簽證的發放條件。具體措施包括設立有效期限10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天，以促進中日兩國的經濟與人文交流。上述放寬措施預計在準備完成後於2025年春季開始實施。

日本共同社指出，岩屋毅向李強表示，中日兩國對地區和世界共同肩負重要責任，強調雙方應推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」，促進兩國關係穩定。

據大陸外交部發布，李強在會見岩屋毅時稱，上個月，大陸國家主席習近平同日本首相石破茂在秘魯舉行會晤，雙方一致同意共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。希望日方與中方相向而行，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，正視歷史、面向未來，建設性妥善管控分歧，維護中日關係大局。

王毅在與岩屋毅會談時稱，中日兩國關係超越雙邊，中日關係穩定，才能促進亞洲穩定，也在世界上發揮更重要作用，兩國應排除干擾、堅持互惠，恪守合作、互不構成威脅的關係，共同推進兩國關係健康、穩定發展。

香港01報導，這是岩屋毅自10月就任日本外相以來首次訪問大陸，他在會面中提到目前俄烏戰事和中東衝突持續，中日兩國應攜手同行，共同履行維護地區和平的責任，並透過加深合作，將兩國關係的潛力真正惠及人民。

中共 北京 日本 王毅 石破茂

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