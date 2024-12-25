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社福防衛需求增 日本2025年度預算將刷新紀錄

中央社／ 東京25日專電

日本政府正在針對2025年度預算案進行最終調整，預料總額將為115兆5000億日圓（約新台幣24兆元）左右，由於社福及防衛預算需求雙創新高，將突破2023年度的114.4兆日圓，時隔兩年刷新史上最高預算紀錄。2025年度預算案將於27日於內閣會議通過。

讀賣新聞、共同社報導，日本2024年度的總預算為12年來首度低於前一年度，但在2025年又將轉為增長。

歲出方面，社福預算佔整體約1/3，且因人口高齡化，包括醫療和照護等費用都增加，預料將來到史上最高的38.3兆日圓，防衛費則來到8.5兆日圓。用於償還國債本金和利息的國債費編列數額也創下歷史新高。受到長期利率上升影響，將使得利息費用增加。

歲入方面，預料稅收為78.4兆日圓，將超過2024年度補正預算的預估稅收73.4兆日圓，連續6年刷新史上最高紀錄。

日本政府計劃27日於內閣會議決定2025年度預算案，由於眾議院目前朝小野大，最終金額可能會根據與在野黨的協商結果做出調整。

內閣 國防 日本

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