戒嚴風波引憲政危機 尹錫悅再拒傳喚到案！檢方擬申請逮捕令

（德國之聲中文網）25日南韓總統尹錫悅再次未到案接受調查。據韓聯社報道，由南韓警察廳國家調查本部、高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）和國防部調查本部聯合設立的「共同調查本部」，20日以涉嫌內亂、濫用職權為由，要求尹錫悅於當地時間25日10時到案接受調查。

這是尹錫悅第二次拒絕到案。此前，「共同調查本部」已於16日傳喚尹錫悅18日到案接受調查，但遭到尹錫悅方面拒絕。

六小時戒嚴風波引發憲政危機

尹錫悅於本月3日晚間出人意料突然宣布戒嚴，引發國會和民眾強烈反彈，首爾民眾走上街頭示威，國會緊急投票要求推翻總統戒嚴令。迫於壓力，六小時後尹錫悅宣布解嚴。這場政治風波在南韓引發了一場憲政危機。

尹錫悅在12月12日發表講話為自己辯護，稱總統行使緊急戒嚴宣布權屬於統治行為，與行使赦免權、外交權相同，不屬於司法審查對象。

南韓國會12月14日第二次對總統尹錫悅彈劾案表決通過，尹錫悅總統職權被停止，由總理韓悳洙代行總統職責。但總統停職並不意味著被立刻免職。免職這一決定須由南韓憲法法院進行審查，這一過程可能需要數月時間。

南韓憲法法院將於27日舉行尹錫悅彈劾案首場聽證會，目前尚不清楚尹錫悅是否會親自出席聽證會。

反對黨警告可能銷毀證據

盡管尹錫悅就試圖實施戒嚴令公開道歉，並承諾不會逃避法律和政治責任，但其屢次拒絕傳喚引發多方批評。反對黨批評其一再藐視傳喚，並警告存在銷毀證據的風險。

目前尹錫悅面臨多項調查，指控包括涉嫌內亂罪。根據南韓法律，這一罪名若成立最高可判處終身監禁甚至死刑。

考慮三度傳喚或申請逮捕令

據韓聯社報道，公調處預計於未來幾日考慮向尹錫悅第三次發送傳喚通知書或者針對其提請拘留證，並將最早於26日作出決定。

南韓檢方認為，尹錫悅因指示頒布含違憲內容的戒嚴令、向國會投入武裝戒嚴軍、試圖逮捕14名政治界人士等非法行為涉嫌內亂罪。若檢方認為尹錫悅無拒絕接受調查的正當理由，則有可能向法院申請拘捕令。

根據南韓法律，通常情況下若嫌疑人三次拒絕接受傳喚，檢方將針對其申請逮捕令，但是針對南韓現任總統申請逮捕令將會是史無前例的。總統有免受司法調查及起訴的部分刑事豁免權，但若涉及內亂罪則不在豁免範疇。

（德新社 路透社 法新社 韓聯社等）

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