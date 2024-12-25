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日本外相上任後首訪陸 會見王毅喊：台海和平穩定對國際社會非常重要

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本外相岩屋毅（左）25日在北京與大陸外交部長王毅舉行約三小時會談。（美聯社）
日本外相岩屋毅（左）25日在北京與大陸外交部長王毅舉行約三小時會談。（美聯社）

日本外相岩屋毅上任後首次訪問中國大陸，25日上午在北京與大陸外交部長王毅舉行約三小時會談，兩人確認中日將推進「戰略互惠關係」，落實恢復日本水產品進口，並就儘早實現王毅訪日並舉行日中經濟高層對話達成共識。岩屋毅也對大陸軍事活動活躍表示嚴重關切，同時表達正密切關注台灣事態發展，強調台海和平穩定對國際社會非常重要。

根據日本外務省新聞稿，兩國外長一致同意，將依照日中兩國領導人所確認的全面推進「戰略互惠關係」，建構具建設性、穩定關係的大方向，進一步加強各層級、廣泛領域的溝通，並利用領導人、外長等高層溝通和互訪的機會，實現具體目標。

岩屋毅與王毅一致認為，兩國外長應經常進行直接、坦誠的溝通，認為岩屋毅此次訪問大陸是朝著這一目標邁出的重要一步。二人一致同意王毅明年儘早訪問日本，並舉行高層經濟對話，尋求推動節能環保等綠色經濟，以及醫療護理保健等領域的具體合作。

據日方發布的消息，二人一致同意，將妥善落實兩國9月份就核汙水排海達成的共識，岩屋毅呼籲中方儘早取消對日本水產品的進口限制。此外，也確認將盡快恢復雙方就恢復日本牛肉進口和擴大白米進口的協商。

此外，岩屋毅對東海局勢，包括尖閣諸島（釣魚台）局勢、中國軍事活動增加、浮標以及中國單方面資源開發等問題表示嚴重關切，要求中方回應。兩國外長確認深化安全領域溝通的重要性，並同意舉行日中安全對話。

岩屋毅指出，人文交流和經濟活動是日中關係的基礎，並再次要求中方在確保在大陸日本國民的安全方面給予合作。兩國外長確認，相關部門將就日本民眾的安全保障，包括蘇州和深圳日本兒童被殺事件繼續保持溝通。岩屋毅並指，日本公民在大陸被拘留，以及「反間諜法」缺乏透明度是導致日本民眾不願前往中國的因素。

據日方發布，岩屋毅也對南海等地區局勢表示嚴重關切，並表示正在密切關注台灣事態發展，包括近期的軍事局勢，並強調台海和平穩定對國際社會非常重要。

此外，二人也就朝鮮半島、烏克蘭、中東局勢等地區局勢交換了意見。二人重申，日中兩國對區域和國際社會的和平與繁榮負有重要責任，將積極就地區局勢、全球問題等開展各種對話。

北京 台海 日本 溝通 王毅 關係

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