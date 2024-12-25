川普回歸外交前景不定 外媒：應攜手澳洲確保太平洋影響力

美國總統當選人川普將抱持「美國優先」政策重返白宮，華府外交政策前景不確定。「日經亞洲」報導，美國在太平洋優勢漸失，應與澳洲等盟友合作，不讓中國大陸影響力進一步超車。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天刊登澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）印太發展中心副主任戴揚特（Alexandre Dayant）與太平洋援助地圖計畫研究員杜克（Riley Duke）投書指出，太平洋對美國而言有其戰略重要性，能防止任何區域強權威脅美國利益和盟友，並確保通往亞洲必要的貿易路線與航路暢通。

太平洋地區對中國大陸而言同樣重要，它是通往美洲「空中絲路」的樞紐，也是攸關台灣外交前景的戰場。

羅伊國際政策研究院太平洋援助地圖計畫顯示，過去10年中國大陸主導太平洋地區援助，對當地基礎建設投入數以十億計美元，躍居第2大雙邊援助提供國，僅次於澳洲。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致邊境封鎖，加上債務隱憂，都限制中國大陸憑藉大規模基礎建設計畫發揮影響力。但與此同時，中國大陸於疫後改採「小而美」戰略，轉而推動更小型、更具針對性的補助計畫，專注於解決當地最急迫事項並且因應債務風險。

目前，對太平洋地區撥款約占中國大陸對外援助近2/3，使其取代美國，恢復區域第2大捐助國的地位。

川普未來的太平洋政策仍不明朗，若想重拾影響力，華府必須將支持對象擴大到「自由加盟協約」（COFA）締約國之外。報導指出，只是提高援助還不夠，重要的是與澳洲密切合作。

針對太平洋國家有哪些當務之急，坎培拉已有深刻體認，它在所有太平洋島國都設有外交機構，區域援助覆蓋範圍最廣。有澳洲這個對中國大陸影響力日增保持警惕的可信賴夥伴，美國在發展和地緣政治上的努力成效可以藉由它而放大。