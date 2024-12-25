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亞塞拜然航空傳遇鳥擊…墜毀炸成火球28人倖存 乘客國籍曝光

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀。美聯社
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀。美聯社

路透報導，亞塞拜然航空一架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機，25日在哈薩克城市阿克套附近墜毀。該機上62名乘客和5名機組員中，已知有28人倖存。根據網路流傳的事發影片，該機撞上地面隨後化成一團火球，濃濃黑煙冒出，機身也因此分離。

綜合外媒報導，該機原計畫從亞塞拜然的巴庫飛往俄羅斯車臣的格羅茲尼，但傳出因大霧改變航線。亞塞拜然新聞社（APA）報導，該機在裏海上空時曾發送SOS緊急求救訊號。

從據稱為空難現場的畫面可見，當時客機以較大角度下降並往地面撞擊，之後炸成火球、機身分離並竄出黑煙。美媒NBC報導稱，有消息指出該機墜毀前曾與鳥相撞。亞塞拜然航空說，該機是在距離阿克套約3公里處緊急降落。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據初步資料，機上乘客有37名亞塞拜然人、16名俄羅斯人、6名哈薩克人及3名吉爾吉斯人。APA報導，正赴俄訪問的亞塞拜然總統阿利耶夫已指示返國並要求進行調查；俄國總統普亭已向阿利耶夫就這起空難致哀。

亞塞拜然 俄羅斯 哈薩克 墜機 空難 飛安

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