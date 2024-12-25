神學士政府：巴基斯坦空襲阿富汗邊境 46死多為婦孺

阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）政府發言人今天告訴法新社，巴基斯坦昨晚空襲阿富汗東部邊境的巴克迪卡省，造成46人喪命。阿富汗國防部矢言展開報復行動。

阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示：「巴基斯坦昨晚（24日）轟炸巴克迪卡省（Paktika）巴爾瑪爾區（Barmal）4地。死亡人數總計為46人，大部分是孩童及女性。」

他補充說另有6人受傷，多數為孩童。

阿富汗國防部昨天深夜發布聲明，譴責巴基斯坦對阿富汗領土發動的最新空襲，並稱此舉為「野蠻」及「明顯的侵略」。

巴爾瑪爾區一位居民告訴法新社，昨天的空襲導致某戶人家全部18名成員喪生。

自神學士（Taliban）政府2021年在阿富汗掌權以來，阿富汗與巴基斯坦交界處的緊張情勢升高，巴基斯坦致力對抗再度於西部邊境地區興起的激進暴力活動。

伊斯蘭馬巴德指控，喀布爾的神學士政權包庇激進戰士，准許他們襲擊巴基斯坦領土而不受懲罰。阿富汗方面則否認這些指控。

伊斯蘭主義組織「巴基斯坦神學士運動」（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）與阿富汗神學士擁有相同意識形態。TTP上週宣稱突襲巴國與阿富汗接壤邊境附近一間軍事哨所，根據巴方情報官員，這場襲擊導致16名士兵陣亡。