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將對陸推10年期旅遊簽證！日外相訪北京曝細節：預計明年春季起實施

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
正在北京訪問的日本外相岩屋毅25日透露，日方將放寬對大陸公民發放簽證，具體包括新設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天。放寬措施預計在準備完成後於2025年春季開始實施。路透
正在北京訪問的日本外相岩屋毅25日透露，日方將放寬對大陸公民發放簽證，具體包括新設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天。放寬措施預計在準備完成後於2025年春季開始實施。路透

正在北京訪問的日本外相岩屋毅，25日在參加推動中日兩國人文與文化交流的高級別對話時透露，日方將放寬對大陸公民發放簽證，具體包括新設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天，以促進中日兩國的經濟與人文交流。放寬措施預計在準備完成後於2025年春季開始實施。

日本經濟新聞報導，這一措施呼應了大陸自11月起重新對日本公民實施短期停留簽證免簽政策。

目前，大陸公民在個人旅行中使用的「多次往返旅遊簽證」，分為有效期3年和5年兩種。新設的10年簽證將主要面向富裕階層，簽發條件包括較高的年收入和資產要求，旨在為富裕階層提供便利，以促進赴日消費。

針對團隊旅行的旅遊簽證，停留天數將從15天增加到30天。此舉將使旅行社能夠安排更長的行程，同時增加旅行目的地的選擇，包括提升前往地方城市的機會，而不僅限於交通便利的地區。

此外，對於65歲以上的大陸公民，個人簽證申請將不再需要提交在職證明。同時，有效期為3年的個人旅遊簽證申請規則中，要求必須在簽證簽發後三個月內入境的規定也將被廢除。

搜狐新聞分析，日本推出10年多次往返簽證，也正值各國旅遊市場逐漸復的時間節點。許多國家紛紛公布新的簽證政策，以吸引遊客重新選擇旅遊的目的地。在這種情況下，日本的這一措施，將使其在全球旅遊市場中進一步增強競爭力。

新簽證政策的實施，不僅將為大陸遊客帶來便利，還將對日本的旅遊產業產生深遠的影響。每年，大陸遊客在日本的消費額居高不下，而10年多次往返簽證的推出，將進一步促進遊客的消費意願。

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