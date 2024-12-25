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美軍戰機日前遭友軍飛彈誤擊 外媒爆當晚另架戰機也險被擊落

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍提康德羅加級導引飛彈巡洋艦「蓋茲堡號」16日在紅海海域航行。路透
美國海軍提康德羅加級導引飛彈巡洋艦「蓋茲堡號」16日在紅海海域航行。路透

美國海軍一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機22日在紅海上空遭巡洋艦「蓋茲堡號」（USS Gettysburg, CG-64）發射的飛彈誤擊墜落，迫使2名飛官彈射逃生。福斯新聞24日獨家披露，就在同一天晚上，附近另一架戰機差點遭遇同樣命運。

此前尚未有媒體報導美國海軍第2架戰機差點同樣遭友軍砲火擊落。一位知情人士爆料，當時另一架「超級大黃蜂」戰機就在遭擊落的該架戰機後方幾英里處飛行，準備降落在「杜魯門號」航艦。「蓋茲堡號」發射第2枚地對空飛彈後，這架戰機緊急採取迴避動作，勉強避開這枚飛彈，相距僅30公尺左右。

一名海軍官員證實「蓋茲堡號」發射了第2枚SM-2飛彈，並指海軍正在調查該飛彈是否鎖定第2架戰機，以及「蓋茲堡號」是否關閉了第2枚飛彈的導引系統。

負責領導中東地區美軍的中央司令部（CENTCOM）在本周稍早的聲明中表示，「『蓋茲堡號』飛彈巡洋艦，即『杜魯門號』航艦打擊群的一員，錯誤地朝正從『杜魯門號』起飛的F/A-18開火，擊中該機」。

但消息人士指出，該說法並不正確。這架F/A-18戰機為空襲葉門的軍機執行空中加油任務後，準備在杜魯門號上降落時遭到擊落，「當時加油機組員返回，準備降落在約16公里外的航艦，他們發現飛彈來襲，在該枚飛彈擊中戰機前約3秒彈出」。

該架F/A-18的飛官和武器系統官彈射後，一架救援直升機將兩人接起返回航艦。根據CENTCOM聲明，一人受到「輕傷」，但CENTCOM與五角大廈都沒有披露第2架戰機遭到巡洋艦發射飛彈射擊，勉強避開。消息人士表示，「這艘巡洋艦差點擊落2架友軍飛機」。

自「友軍誤擊」事件以來，「杜魯門號」沒有再針對葉門青年運動叛軍發動空襲。消息人士指出，海軍飛官們很氣憤，質疑「蓋茲堡號」訓練不足。

福斯新聞指出，這起「友軍誤擊」事件發生在「杜魯門號」航艦打擊群抵達紅海的幾天後，21日針對葉門叛軍的空襲，是該打擊群抵達葉門近海後的首次出擊。「杜魯門號」航艦打擊群對葉門叛軍發動空襲當晚，美國軍艦就遭到攻擊，可能造成了「友軍誤擊」事件。

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