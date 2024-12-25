陸對涉維吾爾西藏人權機構人士祭制裁 加拿大政府今譴責
加拿大宣布對涉及侵犯人權的前任及現任中國大陸高官實施制裁後，北京接著宣布對涉及維吾爾族和西藏人權問題的兩個加拿大機構和20名人士祭出反制措施，加拿大政府今天譴責中國大陸。
路透社報導，中國大陸21日宣布對加拿大倡議維吾爾、西藏人權議題的2家機構及20名相關人員採取反制措施。
中國大陸外交部表示，將凍結加拿大維吾爾維權計畫（Uyghur Rights Advocacy Project）、加拿大西藏委員會（Canada-Tibet Committee）組織及相關人員，其在中國大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）。
加拿大發布新聞稿說：「加拿大全球事務部聲援加拿大西藏委員會和維吾爾維權計畫，並譴責中國大陸政府懲罰他們為人權發聲的決定。」
加拿大發布聲明敦促中國大陸尊重依國際法承擔的義務，同時也提醒加拿大公民在中國大陸保持高度謹慎，因為當地存在任意執法的風險。
加拿大政府在聲明稿中說：「加拿大政府不會容忍任何因為政治觀點或為了打壓異議觀點，而對加拿大人或其家人與朋友進行威脅、暴力或騷擾行為。」
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