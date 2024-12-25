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亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

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亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀。路透
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀。路透

路透報導，中亞國家哈薩克當局宣布，一架客機25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，機上有62名乘客和5名機組員，已知12人倖存。當地消防單位已撲滅事故現場火勢，倖存者在鄰近醫院接受治療。

該事故飛機由亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）營運。該航空公司說，這架巴西航空工業190型（Embraer 190）飛機原定從亞塞拜然首都巴庫，前往俄羅斯的車臣首府格羅茲尼，但被迫在距離阿克套約3公里處緊急著陸。

尚未經證實的事故影像顯示，該機撞擊地面後起火燃燒，濃濃黑煙隨後上竄空中。俄羅斯媒體報導稱，該機是因為格羅茲尼的大霧而改道。

俄媒報導，哈薩克當局說已開始調查這起事件的不同可能經過，包括技術問題。

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