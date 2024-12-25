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莫三比克選舉爭議引發暴力衝突 24小時內釀21死

中央社／ 莫三比克馬布托24日綜合外電報導

非洲國家莫三比克執政黨在近期選舉中獲確認勝選引發爭議，甚至爆發暴力衝突，政府表示過去24小時內至少有21人喪生，包括兩名警察。

法新社報導，莫三比克10月9日總統選舉引發數週的動盪，最高法院昨天認證自1975年以來執政的莫三比克解放陣線黨（Frelimo）勝選。

內政部長朗達（Pascoal Ronda）今晚在記者會上表示，全國共計接獲236起重大暴力通報案件，造成至少25人受傷，其中包括13名警察。

朗達說：「一大群持刀和槍械的武裝分子對警察局、監獄設施以及其他基礎設施發動攻擊。」他還說，70多人遭逮捕。

法新社記者表示，首都馬布托（Maputo）稍早發生警民衝突。警方駕駛裝甲車巡邏市中心，數百名抗議者分散成小群體，其中一些人投擲物品並縱火

最高法院確認莫三比克解放陣線黨總統候選人查波（Daniel Chapo）勝選後不久，昨晚主要幹道上的臨時路障遭縱火，濃煙籠罩整座城市。

查波的主要對手、流亡在野黨領袖維蒙德拉內（Venancio Mondlane）聲稱選舉舞弊，引發對立政黨支持者之間暴力衝突的擔憂。

商店、銀行、超市、加油站和公共建築遭到劫掠，窗戶被砸碎，物品被盜。有些建築被縱火，成為冒出濃煙的廢墟。

通往馬布托和鄰近城市馬托拉（Matola）的主要道路被路障和燃燒的輪胎封鎖，而通往馬布托機場的道路幾乎無法通行。

縱火

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