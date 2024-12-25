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影╱愛妻忌日露「詭異笑容」超毛！日議員狠心殺妻原因曝
日本長野縣前議員丸山大輔2021年9月在住家狠心勒斃妻子丸山希美，長野地方法院23日判處丸山大輔19年有期徒刑，而丸山於喪妻後接受採訪的影片也被挖出，他在受訪時不時露出詭異笑容，令網友直呼毛骨悚然。
綜合日媒報導，檢方起訴書指出，50歲的丸山大輔2021年9月29日深夜，在長野縣鹽尻市住處壓迫妻子頸部致死，動機不只是他希望和婚外情對象繼續發展感情，更害怕欠妻子娘家的4千萬日圓（約新台幣834萬元）在離婚後會遭追討，因此殘忍痛下殺手。
丸山大輔在妻子1周年忌日接受採訪時，談及事發經過，語氣平靜描述自己接獲孩子電話後，立刻趕往現場，卻在途中接到救護人員電話，表示妻子已經不治，將直接請警方到場。受訪影片中丸山大輔表現冷靜，時不時還會露出淺淺微笑，顯得格外詭異，讓許多網友感到不寒而慄。
據了解，丸山大輔被發現涉嫌重大時拿出不在場證明，聲稱自己當時在長野議員會館過夜，然而，警方調查丸山的行車紀錄器後發現，丸山在犯案當晚，曾從長野市的議員會館駕車前往約80公里外的住處，且行車時間超過2小時，推測他在清晨殺害妻子後才返回議員會館。
雖然丸山的辯護律師指稱當事人並未犯案，因此採取無罪辯護，但長野地方法院法官坂田正史等人，認為丸山大輔殺妻罪嫌成立，在檢方求處20年有期徒刑的情況下，判處其19年有期徒刑。
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