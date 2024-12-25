快訊

說話的藝術！阿姨下飛機帶走毛毯、枕頭 空服員1句話機智處理

高雄騎士閃流浪犬遭轎車撞死 駕駛、餵狗男肇責曝光

台日流感爆發！病毒恐存超過一周 醫勸「1動作」比戴口罩重要

疑共青團社群帳號招募學界黨幹部 新加坡內政部調查

中央社／ 新加坡25日專電

新加坡媒體報導，一個名為「中國共產主義青年團」的社群帳號聲稱為新加坡「義安理工學院黨支部」招募幹部。對此，新加坡內政部指出正在調查此案，並強調不容許他國政治引入境內；中國駐新加坡大使館則指其為假訊息。

海峽時報（The Straits Times）、聯合早報報導，一個名為「中國共產主義青年團」的職場社群平台領英（LinkedIn）帳號上週發布徵才訊息，聲稱要為新加坡「義安理工學院黨支部」招募「黨支部副書記」和「黨支部秘書」。

報導指出，相關資訊已從領英平台下架，該帳號也無法顯示，目前無法確定有關帳號是否與中國共產黨或中國共青團有關。

新加坡內政部回覆當地媒體相關提問時表示，警方已接到報案，內政部正在調查此案件。義安理工學院發言人在報導中指出，身為一個教育機構，學院與任何政黨都沒有關聯。

新加坡內政部表示，不容許其他國家的政治引入境內，外國人不論來新加坡旅遊、就學、工作或生活，都不應在新加坡推展任何政治活動，「對於任何從事這類活動的個人或團體，將堅決依法處置」。

報導指出，根據徵才訊息的工作內容，包括協助開展黨務工作、推進黨的組織建設、思想建設和文化建設，要求熱愛黨建工作、提升支部在海外的發展與影響力。中國駐新加坡大使館回覆媒體詢問時表示，這個訊息明顯為假訊息、勿輕信。

內政部 新加坡

延伸閱讀

台東縣國土分區圖25日提報了 內政部點名剩6縣市未交

新加坡 REITs 迎曙光

桌球／林昀儒擬換混雙搭檔 名單5選1

聖安外泌體新藥1.5億元加5%分潤 授權給新加坡 ESCO 藥廠

相關新聞

影╱愛妻忌日露「詭異笑容」超毛！日議員狠心殺妻原因曝

日本長野縣前議員丸山大輔2021年9月在住家狠心勒斃妻子丸山希美，長野地方法院23日判處丸山大輔19年有期徒刑，而丸山於...

回應川普喊買格陵蘭島？丹麥斥資15億美元加強北極防禦 分析師這樣說

美國準總統川普23日重提要購買格陵蘭島後，丹麥政府隨即宣布加強對格陵蘭島的國防預算。

英軍5分之1體能差無法作戰 1.5萬人太熱太冷太吵都不行

泰晤士報24日報導，英國國防部坦承，近五分之一，超過10萬名陸海空官兵因為體適能不合格，無法作戰。另有1萬5000名官兵...

羽田機場撞機事故 日本公布肇禍3大因素

日本羽田機場今年1月發生嚴重飛機相撞事故，導致5人死亡。日本運輸安全委員會今天公布調查經過報告書，點出3大肇禍因素，其中...

3年增612家！日本醫美過度擴張 餐廳業者也能開診所？

美容熱潮和追求健康的人變多，日本以除毛和治療落髮等自費的醫美診所相繼開幕，過去3年增四成。日本媒體調查發現，當中以社團法人形態開業的診所急增，就連餐飲業者借牌也能開診所，品質堪慮。...

尹錫悅2度拒絕應訊！聯偵組最快明天決定是否申請逮捕令抓人

南韓負責調查戒嚴令風波的聯合特別偵查組，再次傳喚總統尹錫悅25日上午10時接受調查，但尹錫悅依然未按時現身，是連續第二次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。