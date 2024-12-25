回應川普喊買格陵蘭島？丹麥斥資15億美元加強北極防禦 分析師這樣說

美國準總統川普23日重提要購買格陵蘭島後，丹麥政府隨即宣布加強對格陵蘭島的國防預算。

BBC報導，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）說，這項計畫的金額為「幾十億丹麥克朗」，至少是15億美元，並指宣布這項計畫的時機宛如「命運的諷刺」。川普23日稱，這個巨大島嶼的所有權和控制權，對美國來說是「絕對必要的」。

波爾森表示，這項計畫包括購買2艘新的檢查船、2架新的遠程無人機和2支額外的狗拉雪橇隊，此外還將包括為北極司令部增加人員配備提供資金，以及升級格陵蘭島3個主要民用機場之一，以起降F-35超音速戰鬥機。稱「多年來我們在北極的投資不夠，現在我們正計畫加強」。

格陵蘭島是丹麥的自治領土，也是美國大型太空設施的所在地，對美國具有重要的戰略意義，它位在從北美到歐洲的最短航線上，擁有重要的礦產儲量。格陵蘭島總理柏佩耶已回應川普，表示「我們是非賣品」。

分析人士指出，丹麥強化格陵蘭防務的計畫早已醞釀多時，並非對川普言論的直接回應。然而，丹麥過去在格陵蘭的軍事擴張進度緩慢，若無法有效保護該地區水域，反制中國與俄羅斯的潛在威脅，美國勢必將加大對格陵蘭控制權的爭取力道。

丹麥國防學院的陸軍少校凱爾高（Steen Kjaergaard）向BBC表示，川普此番言論可能是為了向丹麥施壓。

凱爾高指出，川普再次強調格陵蘭的空域和海域控制權的重要性，加上格陵蘭內部有向美國靠攏的聲音，且首都努克甫落成一座新的國際機場，可能是促使丹麥採取行動的因素。

凱爾高認為，「川普很聰明，他藉此讓丹麥更重視其北極的軍事實力，卻不必接手格陵蘭極度仰賴哥本哈根補貼、不合乎美國模式的福利制度」。