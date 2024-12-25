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尹錫悅2度拒絕應訊！聯偵組最快明天決定是否申請逮捕令抓人

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅。美聯社
南韓總統尹錫悅。美聯社

南韓負責調查戒嚴令風波的聯合特別偵查組，再次傳喚總統尹錫悅25日上午10時接受調查，但尹錫悅依然未按時現身，是連續第二次拒絕應要求到案接受調查。

尹錫悅的律師石東炫昨日指，尹錫悅認為應優先處理憲法法院的彈劾審判程序，計畫在耶誕節後向法官和國民闡述立場。

由高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警察廳國家偵查本部特別偵查團、國防部調查本部等組成的聯偵組，在傳喚通知書中要求尹錫悅在本月25日前往位於中央政府果川辦公樓的公調處辦公室接受調查。通知書內容載明指控尹錫悅涉嫌違反內亂罪、濫用職權妨礙行使權利的內容。

韓聯社報導，聯偵組最快26日決定是否要求尹錫悅第三次應訊或申請逮捕令。

聯偵組16日首次向尹錫悅發送傳喚通知書，要求其18日到案說明，但尹錫悅拒絕傳訊。

國防部 尹錫悅 警察

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