尹錫悅2度拒絕應訊！聯偵組最快明天決定是否申請逮捕令抓人

美容熱潮和追求健康的人變多，日本以除毛和治療落髮等自費的醫美診所相繼開幕，過去3年增四成。日本媒體調查發現，當中以社團法人形態開業的診所急增，就連餐飲業者借牌也能開診所，品質堪慮。...

2024-12-25 11:30