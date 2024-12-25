海地醫院記者會遭黑幫掃射！至少2記者1員警身亡 趴地濺血畫面曝

海地最大公立醫院24日召開重啟記者會，結果一群記者、醫護人員和員警遭到武裝分子開槍，造成至少3人死亡、多人受傷。

路透報導指有2名記者和1名員警喪命。根據當地媒體線上直播攻擊事件的影片顯示，當一連串子彈飛過時，記者們都趴在醫院大廳地板，有些人似乎被擊中並流血。

槍擊事件發生在24日上午11時左右，記者們獲邀前往醫院參加衛生部長召開的記者會，記者當時仍在等候部長。

當地稱為綜合醫院的「海地州立大學醫院」（State University of Haiti Hospital）是該國最大的公立醫院，但自3月黑幫攻擊激增，導致前總理亨利（Ariel Henry）遭罷黜下台以來，這間醫院一直關閉。