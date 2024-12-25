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大陸新任駐烏大使遞交國書 澤倫斯基盼進一步發展與中國關係

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
新任駐烏克蘭大使馬升琨，23日向烏克蘭總統澤倫斯基遞交國書。（中國駐烏克蘭大使館網站）
新任駐烏克蘭大使馬升琨，23日向烏克蘭總統澤倫斯基遞交國書。（中國駐烏克蘭大使館網站）

新任駐烏克蘭大使馬升琨，23日向烏克蘭總統澤倫斯基遞交國書。根據烏克蘭總統辦公室網站消息，澤倫斯基與馬升琨大使會晤時表示，烏方感謝大陸尊重烏克蘭領土完整，希望進一步發展與中國的雙邊關係，加強各方合作。

觀察者網報導，澤倫斯基表示，在中方努力斡旋俄烏衝突的背景下，中烏兩國關係不斷得到改善。他強調了在貿易等領域發展雙邊關係的重要性，「戰前，烏克蘭與大陸有著大量的貿易往來。當然，我們希望恢復這種關係，並在更多領域加強兩國關係。」

據大陸駐烏克蘭大使館網站消息，馬升琨表示被任命為駐烏克蘭大使備感榮幸，深感責任重大。中烏是戰略夥伴，中方始終堅持從長遠角度看待和謀劃中烏關係，願同烏方一道，落實好兩國元首重要共識，深化各領域互利合作，維護好、發展好中烏關係，造福兩國人民。

此外，烏克蘭國家通訊社24日報導稱，烏克蘭農業政策與食品部部長維塔利·科瓦利已在本月早些時候與馬升琨大使舉行會晤，討論了中烏兩國在農業領域的合作前景。

科瓦利表示，看到了相互貿易的潛力。例如，今年前10個月，烏克蘭對華農產品出口總額達到12.5億美元，烏克蘭從大陸進口的農產品總額超過2.2億美元。

科瓦利還認為，中烏兩國可以加強農業教育合作，烏方準備分享經驗和吸收新知識。

馬升琨指出，中烏農業合作歷史悠久、基礎良好、前景廣闊，是兩國經貿合作的重要方面，中方一向高度重視，願與烏方加強在政策溝通協調、農產品相互准入、農業技術合作等領域合作，共同推動兩國農業合作提質升級。

俄烏衝突已持續超過1000天，中方始終致力於促進對話談判。今年5月，大陸和巴西共同發表了關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，認為「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路」。

共識強調，要遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火；呼籲各方堅持對話談判，加大人道主義援助，反對使用核武器，反對攻擊核電站，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

對於如何解決烏克蘭危機，俄羅斯外交部長拉夫羅夫12月6日表示，俄羅斯並不認為解決烏克蘭危機只是莫斯科和華盛頓的責任，俄方願意以多邊形式嘗試解決問題。

烏克蘭 關係

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