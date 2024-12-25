快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

FAPA肯定美國防授權法 籲川普政府反制中國對台主張

中央社／ 華盛頓24日專電

台灣人公共事務會今天指出，美國2025年度國防授權法案強化美國對台承諾，並反駁中國對聯合國第2758號決議的曲解。協會呼籲將上任的川普政府，加強反制中國對台毫無根據的領土主張。

台灣人公共事務會（FAPA）今天發布新聞稿，肯定美國國會近期通過的2025年度國防授權法案（NDAA）。美國總統拜登（Joe Biden）昨天已簽署成為法律。

法案授權國防支出約8950億美元（約新台幣29兆1967億元），包括國防部可動用最多3億美元推進台美安全合作、強化台灣防禦能力等措施與建議。

FAPA表示，該法案也納入共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員夏亨（JeanneShaheen）5月提出的「增強法案」（BOLSTERAct），旨在促進美、歐與台灣的合作，共同提升台灣的安全保障、拓展台灣的國際空間。

根據「增強法案」，美國與歐洲國家應公開、反覆強調其「一中政策」與中國「一中原則」的差異，並駁斥中國對聯合國大會第2758號決議的扭曲與誤導性宣傳，以澄清該決議從未承認過中國對台灣的領土主張。

FAPA表示，這項立法是美國積極反制中國對台不實領土主張的重要里程碑，在中國持續升高對台威脅之際，彰顯美國捍衛台灣民主自由與獨立自主的決心。

台灣人公共事務會會長林素梅指出，FAPA呼籲即將上任的川普（Donald Trump）政府，應優先、並加強反制中國對台灣毫無根據的領土主張及其日益加劇的侵略行為。

林素梅說，內定將擔任國務卿的盧比歐（MarcoRubio）、白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、駐聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）都以堅定支持台灣、對抗中國著稱。FAPA相信，他們會延續並深化這項關鍵工作。

台灣人 國防授權法案 美國

延伸閱讀

【重磅快評】川普與普亭的差別：上餐桌用刀叉吃人肉

馬斯克：Fed員工多到荒謬

2025第1季基金投資趨勢／美日股重押六成 賺川普2.0成長財

陸擬恢復日水產進口 習近平、石破茂「破冰」…背後恐是為了川普

相關新聞

尹錫悅2度拒絕應訊！聯偵組最快明天決定是否申請逮捕令抓人

南韓負責調查戒嚴令風波的聯合特別偵查組，再次傳喚總統尹錫悅25日上午10時接受調查，但尹錫悅依然未按時現身，是連續第二次...

海地醫院記者會遭黑幫掃射！至少2記者1員警身亡 趴地濺血畫面曝

海地最大公立醫院24日召開重啟記者會，結果一群記者、醫護人員和員警遭到武裝分子開槍，造成至少3人死亡、多人受傷。

強暴就是強暴：法國馬松性侵案「全部有罪」判決的法律意義

今年9月開始審判，震驚全球的法國馬松強暴事件（l'affaire des viols de Mazan），終於在12月19日，51名性侵被告的審判結果出爐。

南韓戒嚴多荒謬？警查出性騷前科「算命仙」參與規劃

南韓12.3戒嚴事件具「內亂」嫌疑的決策過程，在尹錫悅總統遭彈劾1週後，有更明顯輪廓。曾任情報司令官、因涉性騷擾遭判刑的陸軍少將盧尚元，被逐出部隊後，以「巫術人士」活動，卻仍受國防部長金龍顯重用。他與另外3名軍將，在京畿道安山市的儂特利速食店「邊吃漢堡邊規劃戒嚴」，甚至透過算命給予金龍顯發動戒嚴的建議。

3年增612家！日本醫美過度擴張 餐廳業者也能開診所？

美容熱潮和追求健康的人變多，日本以除毛和治療落髮等自費的醫美診所相繼開幕，過去3年增四成。日本媒體調查發現，當中以社團法人形態開業的診所急增，就連餐飲業者借牌也能開診所，品質堪慮。...

捷克政界批斯洛伐克總理會談普亭 憂影響歐洲安全

斯洛伐克總理費佐22日突訪俄羅斯克里姆林宮，捷克政治人物對此表示強烈批評，部分人士認為這對斯洛伐克與其盟友來說是個危險舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。