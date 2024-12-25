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捷克政界批斯洛伐克總理會談普亭 憂影響歐洲安全

中央社／ 布拉格24日專電
俄國總統普亭（右）在克里姆林宮與斯洛伐克總理費佐（左）會談。(美聯社)
俄國總統普亭（右）在克里姆林宮與斯洛伐克總理費佐（左）會談。(美聯社)

斯洛伐克總理費佐22日突訪俄羅斯克里姆林宮，捷克政治人物對此表示強烈批評，部分人士認為這對斯洛伐克與其盟友來說是個危險舉動。

俄羅斯電視台報導，俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）上週末在克里姆林宮與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）展開會談。費佐是自俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發以來，少數仍與普亭交好的歐洲領袖之一。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在此事後與費佐保持距離，並表示捷克政府今年稍早決定暫停與斯洛伐克之間的政府磋商是「明智之舉」。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）對費佐的訪問予以嚴厲譴責，強調捷克正努力擺脫對俄羅斯能源供應的依賴，「這樣我們就不必向一個大屠殺凶手卑躬屈膝」。

捷克參議院外交事務委員會主席費雪（PavelFischer）則稱這次訪問是「瘋狂的想法」。他警告，費佐與普亭的會談不僅危及斯洛伐克，也威脅包括捷克在內的區域盟友的安全。

費雪譴責費佐的行為危害歐洲安全，認為這是對斯洛伐克主權與區域穩定的威脅。他也批評斯洛伐克未能履行2022年向歐盟做出「減少對俄羅斯能源依賴」的承諾。

費雪說：「斯洛伐克曾同意減少對俄羅斯天然氣和石油的依賴，但捷克已成功擺脫這種危險的依賴，而斯洛伐克卻沒有採取行動。」

對於費佐訪問俄羅斯，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）說：「不值得評論」。捷克歐洲議會議員內魯多娃（Danuse Nerudová）則稱費佐的行為是「背叛」，指責他透過「在克里姆林宮向一個大屠殺凶手卑躬屈膝」，來服務俄羅斯利益。

捷克人民民主黨（Civic Democrats）的資深歐洲議會議員弗雷喬諾娃（Veronika Vrecionová）同樣批評費佐向普亭「低頭」，稱這是徒勞的舉動，只會讓俄羅斯受益。

費佐的訪問正值能源安全議題日益受到關注之際，他此行旨在與俄羅斯協商確保天然氣供應，因烏克蘭宣布將於明年初停止通過其領土運輸俄羅斯天然氣。而斯洛伐克目前依賴俄羅斯天然氣公司（Gazprom）的供應，對未來可能中斷表達擔憂。

相較之下，對於費佐訪俄，捷克反對黨如「不滿公民行動黨」（ANO）與「自由與直接民主黨」（SPD）則作出較中立的回應。

「不滿公民行動黨」副主席哈夫里查克（KarelHavlíček）表示，斯洛伐克在管理能源需求上擁有自主權。他說自己不會親訪莫斯科，但也未批評斯洛伐克的決定。

「自由與直接民主黨」領袖岡村富夫（TomioOkamura）則認為，與其辱罵普亭，不如與普亭談判，並指出斯洛伐克需要可靠的天然氣供應。

俄羅斯 捷克 斯洛伐克

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