德國耶誕市集衝撞事件 捷克新增路障強化安全

在德國馬德堡耶誕市集發生衝撞事件後，捷克總理費亞拉、總統帕維爾、外交部長利帕夫斯基等人皆紛紛表示哀悼。為避免類似情形發生，布拉格耶誕市集增設混凝土路障，加強安全措施。

距布拉格西北300公里的馬德堡耶誕市集發生襲擊事件，一名男子開車衝撞人群，造成5人死亡、超過200人受傷。捷克官員在此次事件後，譴責凶嫌的暴力行徑，並向受害者與家屬表達哀悼，也向捷克民眾保證布拉格耶誕市集的安全。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在社群媒體寫道：「我強烈譴責馬德堡耶誕市集的殘暴恐怖襲擊。我的心與受害者的家屬和親人同在。」

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，在本該充滿歡樂期待的耶誕節假期，卻面臨痛苦、悲傷和絕望。帕維爾向受害者與其家屬致以哀悼，祝福傷者早日康復。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）說：「我們正在等待有關此次恐怖行動調查的進一步報告。我們與德國朋友、受害者親屬和傷者同在。」

捷克內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）表示，居民和遊客的安全是首要任務，特別是在假期的期間，「捷克目前沒有直接風險」，並保證會提高警戒。

12月分，警方在耶誕市集、文化活動和購物中心等人群密集地區加強巡邏，處處可見配長槍與防彈裝備的警員。

捷克在德國馬德堡耶誕市集的襲擊事件後，加強布拉格耶誕市集的安全措施，在共和廣場及河岸地區增設混凝土路障。這些路障是瓦茨拉夫廣場和舊城廣場既有的防護措施，這兩處目前也正舉辦耶誕市集。