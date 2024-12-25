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法國最強核反應爐延12年正式運轉 過半民眾仍擁核

中央社／ 巴黎24日專電

耗時17年，全球第四座歐洲壓水反應爐終於在21日發電並連上法國電網。這座法國最強反應爐延宕12年，花費數倍預算總算建成，被稱為「歷史時刻」。為減碳與能源自主，法國過半民眾支持核電。

法國電力集團（EDF）21日宣布弗拉芒維爾鎮（Flamanville）歐洲壓水反應爐（EPR）當天上午終於首次連結上國家電網，並開始為法國生產第一波核能。而這個延宕12年落成的核能反應爐也將成為法國最強大的核反應爐。

法國電力集團執行長雷蒙（Luc Rémont）在新聞稿中強調，「這對核能領域而言，是歷史性的時刻」。

該反應爐被稱為弗拉芒維爾3號機（Flamanville3），為法國第57座反應爐，也是全球第四座歐洲壓水反應爐，其中兩座在中國、一座在芬蘭。

座落於法國西北部芒什省（Manche）的弗拉芒維爾3號機17年前就開始動工，比最先預期落成時間晚了12年，過程中不僅遭遇許多技術考驗與挫敗，最終花費也比最初預估的33億歐元（約新台幣1120億元）高了4倍。

直到2025年夏季，弗拉芒維爾3號機都將處於測試發電階段，發電量僅為總發電量的20%，過程中也會多次停止、重啟反應爐並重新連結電網，以進行數據分析。全力發電時，弗拉芒維爾3號機可產出1600百萬瓦，相當於提供200萬家戶的電力需求。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體上稱其為「世界最有力的核能反應爐之一」，並表示「復興工業以製造低碳能源是法式的生態概念，它強化了我們的競爭力並保護氣候」。

他也指出，法國上次啟動新的核反應爐已在25年前，為西南方的錫沃核電2號機（Civaux 2）。

法國向來為擁核大國，也是核能化程度最高的國家，核能占法國總發電量的72%。政府認為，核能是去碳保護環境，同時維持能源自主，免受其他強權威脅的重要途徑。

為此，政府設置獨立運作的法國核能安全署（ASN）嚴格規範、控管核能安全；另有放射線防護與核安全研究所（IRSN）研究並監控輻射與核能風險

法國核能公司歐安諾（Orano）每兩年進行一次法國民眾的核能的支持度調查。2023年結果顯示，57%受訪者認為核能是「法國的優勢」，比2021年上升7個百分點。

在支持核能的論述中，法國能源獨立為最主要因素，占59%；不會中斷的電力占35%；較低成本的電力則占32%。

而主要反對原因，則以產生無法回收的廢料為大宗，占53%；核能設備老舊為49%；意外風險則有46%。

不過經濟學教授波默雷（Aude Pommeret）也向意見報（L’Opinion）指出，目前還沒有以透明方式計算核能成本，如長期核廢、風險、設備維護等的研究，也沒有真正把核能優勢與成本共同納入考量的完整分析。

核能 法國 風險

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