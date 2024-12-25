人口危機 南韓正式邁入超高齡社會

全球生育不足導致人口老化的問題日益嚴重。南韓正式邁入「超高齡」社會，六十五歲及以上的人口，比率超過兩成，歐盟「超低生育率」國家也再增三國。

根據聯合國的分類，六十五歲以上人口超過百分之七的國家，即列為「高齡化社會」，超過百分之十四為「高齡社會」，而超過百分之廿則是「超高齡社會」。截至廿三日，南韓六十五歲及以上人口達到一○二四萬人，占總人口五一二二萬的兩成。

生育率下滑，使南韓六十五歲以上老年人口比率快速增加，在一九九○年占比為百分之五點一，廿年後升至百分之十一，二○二四年更站上百分之廿。據南韓統計局，倘若這個趨勢持續，在二○三○年比率將達百分之廿五點三、二○五○年續增至百分之四十點一。

目前南韓六十五歲以上的女性人數為五百六十九萬多人，男性則為四百五十四萬多人。在首爾，這年齡層占總人口百分之十九點四一。

南韓人口老化主要是低生育率造成。去年南韓生育率為○點七，意味每名女性平均僅生育○點七個孩子，是全球生育率最低的國家之一，遠低於維持當前人口所需的二點一。

成立新部會來處理人口相關問題，是尹錫悅競選總統時的主要政見，但由於國會陷入政治僵局未能落實。如今尹錫悅遭彈劾，南韓由總理韓悳洙代理總統，更不可能推動設立人口部等重大施政。

為解決退休金攀升、勞動人口縮減問題，南韓長者協會提議，將領取退休福利年齡從六十五歲延至七十五歲。

除了南韓，日本、德國和法國也已邁入「超高齡社會」。

另一方面，歐盟人口危機加劇，超低生育率國家再添三國，包括歐洲人口最多的德國。

官方數據顯示，德國婦女平均生育子女數，在二○二三年降至一點三五。聯合國門檻為一點四，低於這個數字即屬超低生育率國家，代表出生率下滑情況難以逆轉。

愛沙尼亞和奧地利去年的生育率也跌至一點四之下。二○二二年歐盟已有九國被列入超低生育國，包括西班牙、希臘、義大利等。

若無足夠移民，低生育率代表勞動年齡人口減少，將提高公共財政壓力並限制經濟成長。