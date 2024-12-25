韓人均所得增 民眾仍喊苦

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新數據顯示，南韓人均國民所得毛額（GNI）在過去70年間翻漲540倍，但人民所感受到的所得水準，卻不斷下滑。

Business Korea報導，根據南韓央行（BOK）最新公布的「國民經濟會計2020基準年第二次更新版本」，去年南韓人均GNI由1953年的67美元，翻漲540倍至36,194美元，平均年成長率為9.4%；同期名目國內生產毛額（GDP）則由477億韓元（約3,291萬美元）增加至2,401兆韓元，每年平均成長率為16.7%。

相較下，南韓去年人均可支配所得毛額（PGDI）由1975年的482美元增加至19,498美元，每年平均成長率僅8%。PGDI是計算家庭在扣除賦稅和保險費支出後，可運用在消費和儲蓄的可支配所得。

換句話說，1975年開始進行統計時，南韓PGDI占人均GNI的77.5%，但該比率自此之後持續下滑，於去年跌至53.9%的紀錄低點，意味著國民所得的成長速度，趕不上整體經濟擴張的步伐，因此人民很難感受到GNI大增的好處。

南韓央行每五年更新一次國民經濟會計基準，以反映經濟結構的改變，並改善統計數據的準確性。

南韓 成長率

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