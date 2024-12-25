南韓、歐盟 人口危機加劇

全球生育不足、人口老化的問題日益嚴重。南韓正式邁入「超高齡」社會，65歲及以上的人口，比率超過兩成。歐盟「超低生育率」國家也再增三國。

根據聯合國的分類，65歲以上人口超過7%的國家，即列為「高齡化社會」，超過14%為「高齡社會」，而超過20%則是「超高齡社會」。截至23日，南韓65歲及以上人口達到1,024萬人，占總人口5,122萬的兩成。

生育率下滑，使南韓老年人口的比重快速增加，銀髮族占比在1990年為5.1%，20年後升至11%，2024年更站上20%。據南韓統計局，倘若這個趨勢持續，在2030年比重將達25.3%、2050年續增至40.1%。

各國生育數

截至23日為止，南韓65歲以上的女性為569萬人，男性則為454萬人。在首爾，這年齡層占總人口19.41%。

成立新部會來處理人口相關問題，是尹錫悅競選總統時的主要政見，但由於國會陷入政治僵局，未能落實。如今尹錫悅遭彈劾，要立法設立人口部，可能須費時好幾個月、甚至好幾年。

為解決退休金成本攀升、勞動人口縮減的問題，南韓長者協會主席提議，將合法領取退休福利的最低年限，從65歲延後至75歲。

另一方面，歐盟人口危機也加劇，超低生育率國家再添三國，連此區人口最多的德國都入列。

官方數據顯示，德國婦女平均生育子女數，在2023年降至1.35。聯合國門檻為1.4，低於這個數字即屬超低生育率國家，代表出生率下滑的情況難以逆轉。

除了德國之外，愛沙尼亞和奧地利去年的生育率也跌至1.4之下。2022年歐盟已有九國被列入超低生育國，包括西班牙、希臘、義大利等。

經濟合作發展組織（OECD）資深經濟學家艾德瑪說，出生率減少反映出民眾延後到30世代，才開始養兒育女，如此一來，受限於生理時鐘，更難想生幾個就生幾個。

要是沒有移民，低生育率代表勞動年齡人口減少，將提高公共財政的壓力、並限制經濟成長。