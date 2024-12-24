美國公民涉間諜及賄賂 俄羅斯法院判共服刑15年

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）今天報導，美國公民史派克特的間諜案經判決有罪確定後，俄國法院判他併同先前的賄賂罪，總共需服刑15年。

路透社報導，史派克特（Eugene Spector）因賄賂而在俄羅斯已服刑3年半，他去年8月被控間諜。史派克特在俄羅斯出生，之後搬到美國。

關於他的間諜案細節，俄國國營媒體並未公布。塔斯社報導，史派克特因間諜罪遭判13年有期徒刑，併計他目前的賄賂刑責。

塔斯社報導，主審法官裁定，針對賄賂與間諜兩案的刑罰，如今他應在最高安全級別的流放地共服刑15年。

塔斯社指出，史派克特在2021年被捕前，曾任Medpolymerprom Group董事長，該公司專門生產治療癌症的藥物。他在首樁案件審理時已坦承，他協助賄賂俄羅斯前副總理的助手。