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日相石破茂回顧「少數執政」首個會期 部分聯合獲成效

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本首相石破茂（右）。 歐新社
日本首相石破茂（右）。 歐新社

日本國會本會期今天休會，首相石破茂回顧10月眾議院大選後的第一個「少數執政」會期時說，在各項政策進行合作的「部分聯合」獲得成效。另外，他也說希望早日跟川普會談。

自民黨在10月舉行的眾議院大選所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上聯合執政的公明黨席次後也不過215席，未能達過半數的233席，日本政局呈現「各黨不過半」。

日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）及讀賣新聞報導，就在國會本會期休會後，石破傍晚在首相官邸舉行記者會，回顧自民黨成為少數執政黨後的第一個國會會期。

石破說，雖然是少數執政，但會在最大限度利用各黨不過半的獨特之處同時，廣泛聽取各方意見，確立日本應有的目標，還請民眾理解與支持。

他說，「我們（在這個會期）仔細地傾聽其他政黨的意見，並拚命努力盡可能地達成廣泛共識」。朝野政黨直言不諱地進行討論，「符合仔細討論的國會樣貌」。

石破說，2024年度補正預算在獲得部分在野黨支持的形式下通過，因此在各項政策進行合作的「部分聯合」獲得成效。明年國會新會期也會重視和在野黨間的協商。

談到本會期完成的政治改革相關修法，他說「（我們對政治改革）抱持特別強烈的信念全力以赴」；有關廢除政黨可以提供給議員個人的政策活動費等改革，「都在年底前完成了法制措施」。

有關與即將在2025年1月上任的美國總統當選人川普會面，石破說，「希望早日舉行會談，進一步提升日美同盟的高度」。被問到訪美日期，他說，政府內部尚未與對方就具體日程達成結論。

另外，參議院全體會議今天趕在休會前通過政治改革相關修法。主要內容為廢除「政策活動費」，由最大在野黨立憲民主黨等7個在野黨提出政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法版本，今天獲所有參議員支持順利通過。

所謂政策活動費是政黨給予黨內政治人物的費用。政黨方面會在政治獻金收支報告書記載為支出，但拿到這筆錢的政治人物不須公開用途，因此遭外界質疑已成「黑箱」。

儘管國會今年6月已通過修法要求政治人物公開政策活動費的用途與支出時間，但今天進一步修法完全廢除政黨可以提供這筆資金。

修法 政治獻金 日本經濟

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