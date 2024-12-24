耶誕樹遭蒙面槍手點火焚燒 敘利亞各地基督徒上街頭抗議

2個多星期前，敘利亞總統阿塞德政權垮台，結束該家族超過50年統治。儘管領導主要攻勢的叛軍「沙姆解放組織」（HTS）領導人曾稱各宗教和少數族裔的權利和自由將得到保護，但哈瑪市（Hama）附近城鎮卻發生武裝分子焚燒耶誕樹事件，引發抗議。

BBC與法新社24日報導，這起事件發生在敘利亞中部基督徒佔多數的城鎮「蘇奎拉比亞」（Suqaylabiyah）。從上傳到社群媒體的影像可見，蒙面槍手放火燒了鎮上大廣場展示的耶誕樹。敘利亞人權瞭望台（SOHR）表示，這些男子是來自伊斯蘭主義團體「一神論支持者」（Ansar al-Tawhid）的戰士。

Earlier today, armed extremists set fire to a Christmas tree in Suqaylabiyah in Hama, Syria. Local channels say they were Uzbek militants.



HTS apologized for the incident and promised to deal with any future threats, but many Christians do not believe this will happen. pic.twitter.com/1Op98CUmTB — The Cradle (@TheCradleMedia) 2024年12月23日

根據另一隻影像，HTS的宗教領袖向當地人發表講話，宣稱縱火事件的罪魁禍首「不是敘利亞人」，已經遭到拘留，承諾他們將受到處罰，也將很快修復這棵樹，「明早就會亮起」，但敘利亞各地據報仍有數千名示威者走上街頭，要求新的伊斯蘭主義統治者保護宗教少數群體。

在大馬士革的多馬之門（Bab Touma）社區，抗議群眾舉著十字架和敘利亞國旗，高喊「我們將為我們的十字架犧牲靈魂」、「我們要求基督徒的權利」，朝著東正教牧首區總部前進。一位名叫喬治的示威者告訴法新社，「如果我們未獲允許如同過去那樣，在我們的國家實踐基督信仰，那麼我們就再也不屬於這裡了」。

Damascus, Syria: Outraged crowds have now taken to the streets in the ancient Christian Damascene district of Bab Tuma to protest against anti-Christian attacks in Suqaylabiyah and Syria.

Chanting: "Suqaylabiyah, we are with you unto death!" https://t.co/WXpOZ37xhm pic.twitter.com/YgONT1dbdf — OstensibleOyster (@Ostensiblay) 2024年12月23日

敘利亞的民族和宗教，包括庫德人、亞美尼亞人、亞述人、基督徒、德魯茲人、阿拉維派的什葉派穆斯林和阿拉伯遜尼派穆斯林，而遜尼派穆斯林占穆斯林人口多數，HTS將如何治理敘利亞還有待觀察。

根據報導，HTS有著聖戰主義（Jihadist）的過去，但已經與之保持距離，現在秉持伊斯蘭主義。雖然HTS仍被聯合國、美英與歐盟認定為恐怖組織，但有跡象顯示可能正在進行外交轉變。