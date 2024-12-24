決定推遲2天 南韓共同民主黨：代理總統彈劾提案暫緩

韓聯社報導，南韓主要在野黨共同民主黨說，提起代理總統韓悳洙彈劾動議一事，將暫緩至26日。該黨原計畫24日下午5時半就提案，但國會黨鞭朴贊大說，後來決定推遲，以便觀察國會26日通過憲法法院法官任命案後，韓悳洙是否任命這些法官，再作後續打算。

南韓憲法法院將審理國會本月通過的尹錫悅彈劾案，目前9名法官名額還少3人。朴贊大說，「我們已決定耐心等候，看看我們的要求是否在26日落實」。

但朴贊大也說，26日是最後機會，韓悳洙必須遵行人民要求並積極配合終結「內亂」。他並說，若26日當天提起韓悳洙彈劾案，該案27日將於國會全體會議呈報。

共同民主黨24日稍早矢言立即採取步驟來彈劾代理總統尹錫悅職務的國務總理韓悳洙，理由是他拒絕公布針對尹錫悅和第一夫人金建希的兩項獨立檢察官法案。這些法案12日在國會通過，要求對尹錫悅3日戒嚴事件，以及金建希所涉弊案進行獨立調查。

依南韓法規，彈劾動議在國會全體會議呈報後，須於24至72小時交付表決。總統彈劾案通過門檻為三分之二，但高階官員彈劾門檻較低，為簡單多數決。執政黨國民力量黨已主張，代理總統彈劾案表決時應視其為總統，但共同民主黨認為韓悳洙應視為國務總理。

共同民主黨早已揚言除非韓悳洙24日簽署這些獨檢法案，將開始彈劾步驟。南韓國會議長禹元植24日也抨擊韓悳洙拖延對獨檢法做決定和憲法法院法官任命事宜，呼籲跨黨協商以求折衷方案。

禹元植說，對尹錫悅夫婦的特別調查是人民的要求，無論韓悳洙要求重新考慮或接受，都必須做決定。對憲法法院法官任命，禹元植說，任命國會選出的憲法法院法官一事，不是政治協商的標的。

國務總理辦公室一名高官先前已對共同民主黨威脅彈劾韓悳洙表示遺憾，「我覺得這極為令人遺憾，相信他們今後會再更謹慎考量」。