快訊

台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

聽新聞
0:00 / 0:00

決定推遲2天 南韓共同民主黨：代理總統彈劾提案暫緩

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓總理韓悳洙目前擔任代理總統。美聯社
南韓總理韓悳洙目前擔任代理總統。美聯社

韓聯社報導，南韓主要在野黨共同民主黨說，提起代理總統韓悳洙彈劾動議一事，將暫緩至26日。該黨原計畫24日下午5時半就提案，但國會黨鞭朴贊大說，後來決定推遲，以便觀察國會26日通過憲法法院法官任命案後，韓悳洙是否任命這些法官，再作後續打算。

南韓憲法法院將審理國會本月通過的尹錫悅彈劾案，目前9名法官名額還少3人。朴贊大說，「我們已決定耐心等候，看看我們的要求是否在26日落實」。

但朴贊大也說，26日是最後機會，韓悳洙必須遵行人民要求並積極配合終結「內亂」。他並說，若26日當天提起韓悳洙彈劾案，該案27日將於國會全體會議呈報。

共同民主黨24日稍早矢言立即採取步驟來彈劾代理總統尹錫悅職務的國務總理韓悳洙，理由是他拒絕公布針對尹錫悅和第一夫人金建希的兩項獨立檢察官法案。這些法案12日在國會通過，要求對尹錫悅3日戒嚴事件，以及金建希所涉弊案進行獨立調查。

依南韓法規，彈劾動議在國會全體會議呈報後，須於24至72小時交付表決。總統彈劾案通過門檻為三分之二，但高階官員彈劾門檻較低，為簡單多數決。執政黨國民力量黨已主張，代理總統彈劾案表決時應視其為總統，但共同民主黨認為韓悳洙應視為國務總理。

共同民主黨早已揚言除非韓悳洙24日簽署這些獨檢法案，將開始彈劾步驟。南韓國會議長禹元植24日也抨擊韓悳洙拖延對獨檢法做決定和憲法法院法官任命事宜，呼籲跨黨協商以求折衷方案。

禹元植說，對尹錫悅夫婦的特別調查是人民的要求，無論韓悳洙要求重新考慮或接受，都必須做決定。對憲法法院法官任命，禹元植說，任命國會選出的憲法法院法官一事，不是政治協商的標的。

國務總理辦公室一名高官先前已對共同民主黨威脅彈劾韓悳洙表示遺憾，「我覺得這極為令人遺憾，相信他們今後會再更謹慎考量」。

尹錫悅 憲法 民主黨

延伸閱讀

財劃法餘波盪漾 藍委提案凍結高雄輕軌預算也引發不滿

代理總統也遭殃？韓最大在野提彈劾韓悳洙 稱拖延尹錫悅夫婦特檢案

南韓軍方：北韓部隊赴俄烏戰場 估約1100人傷亡

揚言暗殺總統！菲副總統疑涉貪 民眾遞第3個彈劾狀控「長期有異常支出」

相關新聞

駐日美軍涉性暴力案頻傳…對少女下手 沖繩縣民大規模抗議集會

從去年底以來，陸續傳出駐日本沖繩的美軍士兵發生性暴力案，沖繩縣民22日舉行集會時指出，美軍涉性暴力案層出不窮，責任在於日...

決定推遲2天 南韓共同民主黨：代理總統彈劾提案暫緩

韓聯社報導，南韓主要在野黨共同民主黨說，提起代理總統韓悳洙彈劾動議一事，將暫緩至26日。該黨原計畫24日下午5時半就提案...

法新內閣兩總理入列 總預算最優先

法國新內閣出爐，首要任務就是通過總預算！馬克宏23日公布新內閣名單，其中有瓦爾斯與波恩兩位前總理入列...

日本北九州市工廠傳瓦斯爆炸 3人受傷

日本福岡縣北九州市若松區響町一處工廠，今天疑似發生瓦斯爆炸意外，已知造成3人受傷送醫，但傷勢不明

雪梨雙屍案台灣老公被起底！染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

33歲中國女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li，音譯）與同齡台灣裔先生陳嘉寶，雙雙在澳洲雪梨遇害被棄屍公園，...

死侍老婆告導演 揭好萊塢抹黑機器毀明星內幕

好萊塢電影「到我們為止」（It Ends With Us）大賣，但網路上卻出現女主角布蕾克萊芙莉（Blake Lively）的大量負面消息，萊芙莉20日向加州民權部門投訴，指稱在電影拍攝期間，她曾抱怨男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾，後者擔心消息曝光，在今年8月電影即將上映時，聘請一位危機處理公關高手抹黑萊芙莉，這位公關自認「可以毀了任何人」。現在萊芙莉揭發巴爾多尼報復她的黑幕，好萊塢的抹黑機器如何毀掉一個明星？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。