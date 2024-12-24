越南西寧省爆炸1死5傷 疑民眾自製鞭炮釀禍

越南西寧省發生一起爆炸案，6名青少年被送往醫院急救，其中1人傷重不治。相關單位初步研判，爆炸是由於這些青少年在家自製鞭炮所引起。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，西寧省（TayNinh）警方表示，12月23日下午，當地一戶民宅傳出爆炸聲，附近居民當時都能聽到聲響。

爆炸發生後，鄰人立刻前往查看，發現屋子裡有6名青少年受傷，其中大部分是燒傷。所有傷者立刻被送往醫院急救，傷者年齡介於14至16歲。

爆炸導致民宅的屋頂受損、牆壁倒塌，相關單位在現場發現許多類似自製鞭炮的物品並聞到濃濃的煙火味。

相關單位初步判定，這群青少年在網路上買炸藥回家自製鞭炮，過程中引發爆炸。詳細原因仍待進一步調查釐清。