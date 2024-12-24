快訊

越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體

耶誕節回溫、降雨趨緩！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年夜天氣曝光

遭民進黨團封殺！劉靜怡喊話賴總統：若沒同意這樣幹就公開澄清

越南西寧省爆炸1死5傷 疑民眾自製鞭炮釀禍

中央社／ 河內24日專電

越南西寧省發生一起爆炸案，6名青少年被送往醫院急救，其中1人傷重不治。相關單位初步研判，爆炸是由於這些青少年在家自製鞭炮所引起。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，西寧省（TayNinh）警方表示，12月23日下午，當地一戶民宅傳出爆炸聲，附近居民當時都能聽到聲響。

爆炸發生後，鄰人立刻前往查看，發現屋子裡有6名青少年受傷，其中大部分是燒傷。所有傷者立刻被送往醫院急救，傷者年齡介於14至16歲。

爆炸導致民宅的屋頂受損、牆壁倒塌，相關單位在現場發現許多類似自製鞭炮的物品並聞到濃濃的煙火味。

相關單位初步判定，這群青少年在網路上買炸藥回家自製鞭炮，過程中引發爆炸。詳細原因仍待進一步調查釐清。

爆炸 越南

延伸閱讀

知名餐飲業美國蟹違規 重金屬含量超標退運銷毀

《鬼妹》越南版恐怖「灰姑娘」 殘酷情節遭列國中教材禁書

冬颱帕布 陸中央氣象台：明晚越南南部海面減弱消散

亞股失血 台股傷最重

相關新聞

俄羅斯貨船引擎室爆炸 沉沒地中海14人獲救、2船員失蹤

俄羅斯外交部今天說，一艘名為大熊座（Ursa Major）的俄羅斯貨船在西班牙和阿爾及利亞之間的地中海海域沉沒，船上16...

駐日美軍涉性暴力案頻傳…對少女下手 沖繩縣民大規模抗議集會

從去年底以來，陸續傳出駐日本沖繩的美軍士兵發生性暴力案，沖繩縣民22日舉行集會時指出，美軍涉性暴力案層出不窮，責任在於日...

決定推遲2天 南韓共同民主黨：代理總統彈劾提案暫緩

韓聯社報導，南韓主要在野黨共同民主黨說，提起代理總統韓悳洙彈劾動議一事，將暫緩至26日。該黨原計畫24日下午5時半就提案...

法新內閣兩總理入列 總預算最優先

法國新內閣出爐，首要任務就是通過總預算！馬克宏23日公布新內閣名單，其中有瓦爾斯與波恩兩位前總理入列...

日本北九州市工廠傳瓦斯爆炸 3人受傷

日本福岡縣北九州市若松區響町一處工廠，今天疑似發生瓦斯爆炸意外，已知造成3人受傷送醫，但傷勢不明

雪梨雙屍案台灣老公被起底！染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

33歲中國女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li，音譯）與同齡台灣裔先生陳嘉寶，雙雙在澳洲雪梨遇害被棄屍公園，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。