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南亞大海嘯20週年 印尼重災區亞齊籌備大型紀念活動

中央社／ 雅加達24日專電

2004年南亞海嘯26日將滿20週年，印尼受災最嚴重的亞齊省（Aceh）當年有1/4人口、約8萬人在海嘯及地震中喪生。亞齊省政府26日將在當地清真寺舉行一系列活動，以紀念當年逝世的民眾。

2004年12月26日星期日當地時間上午7時58分，規模9.3大地震侵襲印尼外海，引發災難性大海嘯，造成至少22萬人罹難。

印尼亞齊省政府26日將在萊雅拜圖拉曼清真寺（Raya Baiturrahman）舉行南亞海嘯20週年紀念活動。負責人札魯爾（Zahrol Fajri）表示，活動將從早上開始，人們會先齊聚於烏勒類（Ulee Lheue）亂葬崗，隨後與當地官員一同前往萊雅拜圖拉曼清真寺。

每年南亞海嘯紀念日，亞齊省各個亂葬崗都會擠滿人群，人們會把花灑向墓地，因為他們相信當年逝世的親人朋友長眠在亂葬崗，藉此悼念在海嘯中罹難的摯愛。

羅盤報（Kompas）報導，亞齊省代理省長薩夫里扎（Safrizal Zakaria Ali）將在26日早上8時按下鳴笛按鈕，屆時所有民眾會暫停手邊活動，為當年的罹難者祈禱，以紀念20年前的災難。

札魯爾提醒民眾，「當聽到鳴笛聲時不要驚慌，這只是提醒人們記住（當年海嘯）的方式，並非再次發生海嘯。」

他補充，萊雅拜圖拉曼清真寺庭院將舉行共同祈禱活動，來自53國的大使也將會出席參加，若加上中央與地方官員，預計共會邀請5000人參加紀念活動。

札魯爾向媒體表示，若民眾無法到場參加紀念活動，可以在各自社區舉行祈禱活動。

南亞 印尼 海嘯

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