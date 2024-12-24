法新內閣兩總理入列 總預算最優先

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】法國新內閣出爐，首要任務就是通過總預算！馬克宏23日公布新內閣名單，其中有瓦爾斯與波恩兩位前總理入列，顯示馬克宏想加強內閣的溝通性。但由於馬克宏的執政聯盟在國民議會中仍居於少數，且左派與極右派目前妥協意願不高，外界認為此次新內閣的路也恐相當顛簸。

內閣溝通性增加

根據《半島電視台》報導，馬克宏的幕僚長科勒23日公布新的法國內閣名單，其中前總理瓦爾斯與波恩分別將回鍋擔任海外領地部長與教育部長，原法國存託銀行行長蘭巴德轉任財政部長，前內政部長達曼寧則接任司法部長，內政、外交與國防部長則沒有異動。

《新華社》提到，馬克宏新內閣中有兩位總理級的官員（瓦爾斯與波恩）。《半島》分析，應該是馬克宏希望2025年的總預算能儘速過關，因此雖然本次內閣依然沒有左派，但溝通性可能會增加。馬克宏目前還是與傳統右派的共和黨（但席次不如以往）合作，反對黨左派與極右派並未加入馬克宏內閣。

反對黨妥協意願低

目前法國國會中，馬克宏所屬的政團與共和黨加起來也僅有217席，遠低於過半的289席。馬克宏上次的巴尼耶內閣，因為不信任投票而下台，成為法國第五共和有史以來最短命的內閣。雖然巴尼耶在邊境、反移民的預算有與極右派的國民聯盟妥協，但還是難逃下台命運。

馬克宏13日任命盟友、現代民主黨黨魁貝雍擔任總理，貝雍在全部內閣名單出爐後也發文表示，這次內閣是法國人民重建對政府信任與溝通管道的智慧，盼能儘速將2025年總預算談妥。但以目前的國會僵局來看，法國輿論普遍認為貝雍內閣也將會運作得很辛苦。

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