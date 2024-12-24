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日本北九州市工廠傳瓦斯爆炸 3人受傷

中央社／ 東京24日綜合外電報導
福岡縣北九州市若松區響町一處工廠，今天疑似發生瓦斯爆炸意外，已知造成3人受傷送醫。圖擷自RKBオンライン
福岡縣北九州市若松區響町一處工廠，今天疑似發生瓦斯爆炸意外，已知造成3人受傷送醫。圖擷自RKBオンライン

日本福岡縣北九州市若松區響町一處工廠，今天疑似發生瓦斯爆炸意外，已知造成3人受傷送醫，但傷勢不明。

日本「西日本電視台」報導，事發現場是位於北九州市若松區響町的日本焦炭工業工廠。消防單位表示，在接獲工廠職員通報「發生瓦斯爆炸，有人員受傷」後，隨即出動前往展開滅火，截至中午12時15分止已阻止火勢延燒。

警方表示，有接獲消息指出可能是「瓦斯管線爆炸」。消防單位表示，有3名男性在意外中受傷送醫，但目前尚不清楚傷勢。

共同社報導，北九州市消防局表示，送醫3人中有1人失去意識，另2人意識清楚。當地警方正調查意外詳細情況。

事發現場離JR若松站約5公里，是位於沿海地區的工業區。

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