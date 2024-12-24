日本北九州市工廠傳瓦斯爆炸 3人受傷
日本福岡縣北九州市若松區響町一處工廠，今天疑似發生瓦斯爆炸意外，已知造成3人受傷送醫，但傷勢不明。
日本「西日本電視台」報導，事發現場是位於北九州市若松區響町的日本焦炭工業工廠。消防單位表示，在接獲工廠職員通報「發生瓦斯爆炸，有人員受傷」後，隨即出動前往展開滅火，截至中午12時15分止已阻止火勢延燒。
警方表示，有接獲消息指出可能是「瓦斯管線爆炸」。消防單位表示，有3名男性在意外中受傷送醫，但目前尚不清楚傷勢。
共同社報導，北九州市消防局表示，送醫3人中有1人失去意識，另2人意識清楚。當地警方正調查意外詳細情況。
事發現場離JR若松站約5公里，是位於沿海地區的工業區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言