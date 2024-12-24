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海地巫術屠殺案 聯合國：逾200受害人遭綁走砍死

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導

聯合國今天表示，海地本月發生幫派下令搜捕並殺害200多人的屠殺案，受害民眾有許多是年長者，他們被黑幫從住家強行拖出，再用槍枝擊斃或以開山刀砍死。

法新社報導，受害人疑似參與伏都教（voodoo），被黑幫頭目指控以巫術毒死他的孩子。遭指控的這些人被帶到一個「訓練中心」，當中有許多在遇害之後遭肢解或焚燒。

一個公民社會團體當時表示，這名黑幫頭目認定自己兒子生病是伏都教徒造成的。

聯合國駐海地綜合辦公室（BINUH）與聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）共同撰寫的報告說，12月6日傍晚，黑幫頭目阿特斯（Micanor Altes）下令約300名手下執行殘酷的「搜捕」行動。這幫人於是闖入太子港（Port-au-Prince）街區約10條巷弄，把受害者從住家強行拖出。

之後幾天，黑幫又回到太子港街區，綁架一個伏都教寺廟的信徒，專攻疑似向當地媒體透露風聲的人，並殺害試圖逃脫的民眾。

這份報告在結論中說，其中有些遺體「之後被淋上汽油焚燒，或遭肢解丟入大海」。

報告指出，6天下來有207人遇害，當中包含134名男性與73名女性。

海地首都太子港被一群暴力的黑幫控制。這個加勒比海國家數十年來政治一直不穩，在黑幫勢力不斷壯大、組織日益複雜下，近幾年局勢變得更糟。

儘管有一支獲得美國與聯合國支持、以肯亞為首的警察支援部隊被派駐到海地，但當地暴力事件還是持續攀升。

最新的這份報告提到：「根據聯合國駐海地綜合辦公室與聯合國人權事務高級專員公署的統計，自2024年1月以來，有超過5358人遭到殺害、2155人受傷。」

「自2020年初以來，海地遭殺害或受傷的總數來到至少1萬7248人。」

聯合國安全理事會「強烈譴責武裝幫派持續犯下造成局勢不穩的犯罪活動，並重申國際社會必須加倍努力提供人道援助給海地民眾」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人說：「這些罪行影響海地社會的根基，鎖定的都是最脆弱的人民。」

伏都教是隨著非洲奴隸傳到海地並成為當地文化支柱。它於法國殖民統治期間遭禁，直到2003年才被海地政府承認為官方信仰之一。

雖然融合了其他宗教信仰的元素，包括天主教在內，伏都教向來遭到其他宗教的抨擊。

幫派 海地 聯合國

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