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太熱太冷太吵都不行 英國防部自曝五分之一兵力打仗有問題

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
英國陸軍隸屬第12裝甲旅級戰鬥隊的皇家戰車團「獾」連士兵操作一輛挑戰者2型戰車。路透
英國陸軍隸屬第12裝甲旅級戰鬥隊的皇家戰車團「獾」連士兵操作一輛挑戰者2型戰車。路透

泰晤士報24日報導，英國國防部坦承，近五分之一，超過10萬名陸海空官兵因為體適能不合格，無法作戰。另有15000名官兵也只能在特定天候作戰，太熱太冷或者太潮濕太吵都不適合。

英國主管退休軍人事務的政務次長卡恩斯（Al Carns）書面答詢議員時，作此表示。近五分之一的官兵必須受到天候限制才能出戰，3000名海員任何情況下都無法出海。

陸軍方面，71340名人員中，16335人醫療上不適合被部署或者受到醫療限制才能有條件部署，占比23%。陸軍只有55005人被列為可以部署到任何地點，無須醫囑。

國防部 英國 軍人 體適能

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