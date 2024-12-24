澤倫斯基接見陸大使 希望加強烏中交往合作

根據新華社報導，烏克蘭總統澤倫斯基23日向中國新任駐烏國大使馬升琨表示，烏克蘭積極評價烏中關係健康發展態勢，並希望雙方進一步加強各層級交往，深化經貿、人文等各領域合作。

報導指出，馬升琨於11月20日就任中國駐烏克蘭大使，12月23日向澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）遞交國書，澤倫斯基除在接見時作上述表示外，雙方還就「其他問題」交換了意見。但報導並未提到，兩人是否談到烏克蘭戰爭或其他的具體問題。

根據報導，澤倫斯基當面表達對中國國家主席習近平的問候和祝願，並表示烏方高度重視發展對中關係，且積極評價兩國關係健康發展態勢，希望烏中雙方進一步加強各層級交往，深化經貿、人文等各領域合作。

馬升琨除轉達習近平的問候外，並指中烏是「戰略夥伴」，中方始終堅持從長遠角度看待和謀劃中烏關係，願與烏方一同落實好兩國元首重要共識，深化各領域互利合作，維護好、發展好中烏關係，造福兩國人民。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，習近平曾與澤倫斯基於2023年4月26日通電話。習近平當時除提到中方一再宣傳的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」外，並聲稱「中方所作所為光明正大，對話談判是唯一可行的出路」。

但澤倫斯基今年6月2日在新加坡香格里拉對話會議時公開指控，中國施壓其他國家抵制6月15至16日在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，俄羅斯正利用中國的影響力竭盡全力破壞這場峰會。而中國這樣一個獨立的大國已成為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）手中的工具，令人遺憾。