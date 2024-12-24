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代理總統也遭殃？韓最大在野提彈劾韓悳洙 稱拖延尹錫悅夫婦特檢案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓國務總理兼代理總統韓悳洙17日出席國務會議。美聯社
南韓國務總理兼代理總統韓悳洙17日出席國務會議。美聯社

南韓NEWS1報導，南韓政府24日內閣會議推遲處理《叛亂特別起訴法》和《第一夫人金健熙特別起訴法》，對此最大在野黨共同民主黨院內代表朴贊大後續表示，立即對國務總理兼代理總統韓悳洙啟動提案彈劾程序。

南韓MBC報導，韓悳洙24日主持內閣會議提出，處理特檢法案或憲法法官任命等法律解釋與政治觀點相衝突的議題時，最重要的是朝野應該共同討論，因此向國會請求朝野達成共識。

對此，朴贊大24日在院內對策會議上表示，韓悳洙在內閣會議明確表示尚不會頒布特別檢察官法案，「此舉除了為拖延時間、繼續內亂之外，沒有其他解釋」。

不過，具體的彈劾案提出時間將經過黨內進一步審議後決定。

共同民主黨部分人士表示，可能會在26日處理憲法法院候任法官的任命案後，根據韓悳洙是否推遲相關任命，來決定具體的提案彈劾時間。

此前，共同民主黨已經警告韓悳洙，如果不在24日之前頒布內亂案與金建熙夫人特檢法案，將啟動彈劾程序。

南韓 尹錫悅 彈劾案

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