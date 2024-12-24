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DHL貨機墜毀釀1死3傷 立陶宛司法部：無非法干預跡象

中央社／ 維爾紐斯24日專電
11月25日凌晨，一架DHL貨機在立陶宛維爾紐斯機場附近墜毀，造成1人死亡、3人受傷。路透
11月25日凌晨，一架DHL貨機在立陶宛維爾紐斯機場附近墜毀，造成1人死亡、3人受傷。路透

立陶宛司法部日前表示，11月在維爾紐斯墜毀的DHL貨機黑盒子完成初步分析，數據顯示該飛機並無受任何非法干預跡象。司法部表示將在不影響調查的前提下，公布更多細節。

11月25日凌晨，一架DHL貨機在維爾紐斯機場附近墜毀，造成1人死亡、3人受傷。飛機由西班牙Swiftair航空公司代表德國快遞物流公司DHL營運，當時從德國萊比錫（Leipzig）飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。

立陶宛司法部20日發布聲明說：「由立陶宛司法部交通事故與事件調查部門主導的安全調查再次證實，在對波音737-476飛機的飛行記錄器與駕駛艙語音記錄器進行初步分析，以及在事故現場收集證據後，未發現任何非法干預的跡象。」

聲明指出，德國聯邦飛機事故調查局實驗室成功地掃描了失事飛機2個飛行記錄器的數據。

飛行記錄器內包含大量有關飛行的技術參數，而駕駛艙語音記錄器記錄了機組人員對話及駕駛艙的背景聲音。從飛行數據記錄器中檢索特定的飛行參數，已可還原飛機初步的飛行軌跡圖像。

司法部交通事故與事件調查部門表示，根據目前掌握的事實，可再次確認墜毀的飛機沒有任何非法干預跡象。

針對這起事故，來自西班牙、德國與美國安全調查機構的安全調查員組成的國際安全調查小組，仍持續調查。

司法部補充，立陶宛已經對此事件展開刑事調查，其他資訊將在不影響調查的前提下另行公布。

司法 墜機 立陶宛 黑盒子

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