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戒嚴風暴續燒…南韓前情報司令筆記：誘北韓攻擊

聯合報／ 國際中心／綜合報導

韓聯社報導，南韓警方廿三日說，在已被逮捕的韓軍前情報司令官盧相元的筆記本中，存在引誘北韓攻擊兩韓實質海上邊界的內容。盧相元涉嫌策畫總統尹錫悅三日緊急戒嚴事件。

警方說，並未確認是否已有行動付諸實施來引誘北韓攻擊，但前述筆記內容和在野陣營的聲稱相符，即前國防部長金龍顯曾企圖誘使北韓發動軍事行動，以便尹錫悅有理由宣布戒嚴。

南韓警察廳國家偵查本部特別調查團相關人員透露，在盧相元住所搜到的筆記本有六十至七十頁備忘錄，裡面寫到「在ＮＬＬ引誘北韓攻擊」的內容；ＮＬＬ很可能意指「北方限界線」，即韓戰後畫出的兩韓海疆分界線。筆記本還包含「封鎖國會」相關細節。

該筆記本還提到政治人物、記者、宗教人士、工會成員、法官和公職人員是「收集的目標」。韓聯社說，「收集」顯然影射「逮捕」。該筆記中並列出法官等目標的真實姓名，以及對前述目標的「收容及處理辦法」。

警方稱，搜索和分析金龍顯的通話紀錄時，確定在戒嚴前後多次與其聯繫的盧相元是該案核心人物。

南韓警方十五日曾緊急逮捕國防部情報司令部司令官文相浩、前情報司令官盧相元。警察廳的特別調查團十五日也說，三日宣布緊急戒嚴後，南韓軍方共出動一千五百多名兵力。

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