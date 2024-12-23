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尹錫悅拒收彈劾案文件 韓憲法法院：12/27如期審理

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。圖／路透
南韓總統尹錫悅。圖／路透

韓國憲法法院今天表示，對於寄送給總統尹錫悅的彈劾案相關文件遭拒收問題，將「直接視作送達」，尹錫悅彈劾案將如期於本月27日進行首次審理。

韓聯社報導，儘管憲法法院嘗試透過郵寄、親送和電子公文等方式與尹錫悅聯繫，尹錫悅已拒收文件達1週左右。

憲法法院發言人千宰賢（Cheon Jae-hyeon，音譯）在例行記者會中表示，根據憲法法院的先例，文件抵達收信地址時即具送達效力，即使尹錫悅方面拒收也不影響送達效力生效。

據悉，憲法法院已於上週向相關人員發送接受彈劾審判通知、答辯書及意見書要求、準備程序期限通知及出席要求等文件，但這些文件在總統官邸遭「警護處拒絕收件」。

此外，憲法法院還曾要求尹錫悅於明天前提交「12.3緊急戒嚴事件」相關國務會議紀要和戒嚴令等證據。

但考慮到尹錫悅拒收彈劾案相關文件，也未提交律師委任書，他是否會在明天前提出相關資料目前仍不得而知。

尹錫悅 憲法 文件

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