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英國擬加嚴管控未成年使用社群媒體 推動人臉辨識

中央社／ 倫敦23日專電

英國通訊管理局（Ofcom）網路安全政策主管海恩姆近日指出，Ofcom擬明年1月發布規範，要求社群媒體平台採取更精確、更具效率的年齡確認技術，以更有效預防未成年人接觸暴力、色情等「有毒」 內容。

海恩姆（Jon Higham）說，Ofcom考慮推動各平台使用人臉年齡估測技術，相關科技已證實可有效辨識成年與未成年人。

根據英國去年通過的「線上安全法」（Online SafetyAct），大型科技公司若未能保護未成年人接觸色情、兒童性虐待、暴力等有害內容，恐遭判鉅額罰鍰，金額可高達公司全球營收的10%；對部分公司而言，這相當於上看百億英鎊。此外，若公司為累犯，則管理階層可被判多達兩年的有期徒刑。

Ofcom估計，儘管Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat等社群媒體平台的用戶註冊年齡門檻為13歲，英國高達近60%的8至11歲兒童是社群媒體用戶；此外，約1/3英國5至7歲兒童在未經成年人監督的情況下使用社群媒體。

Ofcom的研究顯示，超過1/5英國未成年人在使用社群媒體時，不實自稱已成年。其中，有25%的8歲兒童在社群媒體謊報自己年齡為16歲以上，另有14%自稱已達18歲。多數使用者從未被要求證實自己的年齡。

海恩姆說，太多平台放任兒童「自我證明」年齡，未確實查核。他說：「你不需要是一個天才，也能猜到兒童會謊報年齡。」

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）22日刊登與海恩姆的專訪。報導提到各平台的說法，即近年已採取較嚴格的年齡檢核措施，包括要求掃描個人身分證件、請家長確認孩童年齡，以及引進人臉年齡估測技術。

報導指出，相關檢查通常是在用戶試圖更改出生日期、或是系統偵測到用戶可能謊報年齡時啟動。

儘管如此，Ofcom研究顯示，不到20%的Instagram、TikTok等大型社群媒體平台用戶曾被要求核實出生日期。

科學、創新暨科技大臣凱爾（Peter Kyle）11月中旬曾告訴「每日電訊報」，若各社群媒體平台遲未能改善並達到政府對核實用戶年齡、保護兒童的要求，則不排除徹底禁止16歲以下人士使用。

社群媒體 英國

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