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川普嗆收回運河 巴拿馬前部長：劍指大陸影響力坐大

中央社／ 巴拿馬市22日綜合外電報導

美國總統當選人川普揚言取回美國對巴拿馬運河的控制權，巴拿馬總統府部前部長巴巴迪米特瑞烏解讀，川普表面上批評運河收費過高，實則對中國日益掌控運河表達不滿。

巴拿馬「評論報」（Crítica）報導，巴巴迪米特瑞烏（Jimmy Papadimitriu）認為川普（Donald Trump）對巴拿馬運河的評論，和運河收費並無直接關聯，而是隱含一則清楚的訊息，警告巴拿馬「若非與中國切斷關係，就是讓他們掌控運河」。

川普今天揚言要取回美國對巴拿馬運河的控制權，指控巴拿馬對使用這條中美洲航道的商船收取過高費用，「我們在巴拿馬運河被敲竹槓，就像在其他地方被當肥羊宰了一樣」。

川普還提到，他不會讓巴拿馬運河落入「壞人之手」，並警告中國在運河周圍的影響力日增。

巴巴迪米特瑞烏提醒，美國將巴拿馬運河視為國安事務，華府不會允許任何國家危及美方對運河的控制權。

他也批評巴拿馬前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）政府做出的決定，增加中國對運河的影響力。

根據巴巴迪米特瑞烏，讓巴拿馬與中國展開一段「羅曼史」的就是瓦雷拉。他談到，在巴拿馬2016年運河拓寬工程竣工啟用儀式上，瓦雷拉批准一艘中國大型貨輪率先開始通過運河，2017年進一步和台灣斷交、與中國建交，甚至曾試圖在運河入口對面的阿瑪多（Amador）地區興建中國大使館，而橫越運河的第4座橋交由中國人建造更是「錦上添花」。

巴巴迪米特瑞烏最後警告，應以謹慎態度做出外交決定，以避免造成不必要的緊張局勢。

川普 巴拿馬運河 美國

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